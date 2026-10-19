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Mleko zazwyczaj płynie bez wysiłku w oryginalnym smoczku Natural, smoczku antykolkowym lub w tradycyjnej butelce. W związku z tym przy przejściu na smoczek Natural Response zalecana jest wyższa prędkość przepływu pokarmu ze smoczka.
Pozwól dziecku zapoznać się z nowym smoczkiem. Obserwuj sygnały od malucha, aby sprawdzić, czy smoczek wymaga zmiany. Poniższa tabela pokazuje zalecenia dotyczące przepływu smoczków Natural Response, które pozwalają ocenić, od czego zacząć. Obejrzyj film poniżej, aby dowiedzieć się więcej o sygnałach dziecka podczas karmienia.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCY906/03, SCY963/02, SCD837/10. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
Jak mogę rozpoznać różnice między smoczkami Natural i Natural Response?
Który smoczek Philips Avent najbardziej pasuje do mojego dziecka?
Czy moje produkty do karmienia Philips Avent są ze sobą zgodne?
Jak złożyć butelkę i smoczek Natural Response?
Jak oryginalny smoczek Natural lub antykolkowy wypada w porównaniu z nowym smoczkiem Natural Response?