Pomoc Philips Jak oryginalny smoczek Natural lub antykolkowy wypada w porównaniu z nowym smoczkiem Natural Response?

Mleko zazwyczaj płynie bez wysiłku w oryginalnym smoczku Natural, smoczku antykolkowym lub w tradycyjnej butelce. W związku z tym przy przejściu na smoczek Natural Response zalecana jest wyższa prędkość przepływu pokarmu ze smoczka.

Pozwól dziecku zapoznać się z nowym smoczkiem. Obserwuj sygnały od malucha, aby sprawdzić, czy smoczek wymaga zmiany. Poniższa tabela pokazuje zalecenia dotyczące przepływu smoczków Natural Response, które pozwalają ocenić, od czego zacząć. Obejrzyj film poniżej, aby dowiedzieć się więcej o sygnałach dziecka podczas karmienia.

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