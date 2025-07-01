Pomoc Philips Dlaczego moje dziecko odmawia używania smoczka Natural Response?

Smoczki Natural Response zachowują się bardziej jak pierś, dzięki czemu dziecko może pić, połykać mleko i oddychać zgodnie ze swoim naturalnym rytmem i stylem picia. Mleko wypływa ze smoczka tylko wtedy, gdy noworodek aktywnie pije. Dzieci przyzwyczajone do butelek o wolnym przepływie będą musiały dostosować się do nowego stylu picia i będą potrzebowały trochę czasu, aby przestawić się na smoczek Natural Response.

Większość dzieci jest wrażliwa na zmiany, więc przyzwyczajenie się do nowego sposobu karmienia może wymagać kilku prób. Kiedy wprowadzasz nową butelkę swojemu dziecku, karm je, kiedy jest zrelaksowane i nie jest głodne. Kilkukrotne bezskuteczne próby karmienia mogą oznaczać, że dziecko potrzebuje innego smoczka o innej szybkości przepływu.

Znalezienie odpowiedniego smoczka jest ważne: Każde dziecko rozwija się we własnym tempie. Umiejętność ssania niektóre niemowlęta opanowują szybciej niż inne. Dlatego na początku lepiej sprawdzą się smoczki „First Flow” (Smoczek 0), zanim możliwe będzie użycie smoczka Natural Response.



Kiedy zmienić smoczek? Wypróbuj smoczek Natural Response o większym przepływie, jeśli dziecko bawi się smoczkiem zamiast pić lub wykazuje oznaki frustracji. Zmień butelkę na naszą oryginalną butelkę Natural o pojemności 2 uncji (SCF039/17) ze smoczkiem Natural T0 (SCF657/27), aby ułatwić przepływ, jeśli dziecko potrzebuje ponad 20 minut, aby wypić 50ml mleka przy użyciu smoczka Natural Response. W przypadku utrzymujących się trudności z karmieniem skonsultuj się z lekarzem.