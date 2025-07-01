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Dlaczego moje dziecko odmawia używania smoczka Natural Response?

Smoczki Natural Response zachowują się bardziej jak pierś, dzięki czemu dziecko może pić, połykać mleko i oddychać zgodnie ze swoim naturalnym rytmem i stylem picia. Mleko wypływa ze smoczka tylko wtedy, gdy noworodek aktywnie pije. Dzieci przyzwyczajone do butelek o wolnym przepływie będą musiały dostosować się do nowego stylu picia i będą potrzebowały trochę czasu, aby przestawić się na smoczek Natural Response.

Większość dzieci jest wrażliwa na zmiany, więc przyzwyczajenie się do nowego sposobu karmienia może wymagać kilku prób. Kiedy wprowadzasz nową butelkę swojemu dziecku, karm je, kiedy jest zrelaksowane i nie jest głodne. Kilkukrotne bezskuteczne próby karmienia mogą oznaczać, że dziecko potrzebuje innego smoczka o innej szybkości przepływu.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCY963/02 , SCD838/17 , SCY903/81 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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