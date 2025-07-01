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Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCY906/03, SCY903/04, SCY963/02. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
Czy można bezpiecznie używać przebarwionych części do produktów Philips Avent?
Czy mogę karmić dziecko gęstym pokarmem za pomocą smoczka Natural Response?
Jak złożyć butelkę i smoczek Natural Response?
Który smoczek Philips Avent najbardziej pasuje do mojego dziecka?
Jak mogę rozpoznać różnice między smoczkami Natural i Natural Response?
Czy mogę podgrzewać butelki Philips Avent w mikrofalówce?
Czy mogę używać smoczków Natural Response z oryginalnymi butelkami Natural?
Jak oryginalny smoczek Natural lub antykolkowy wypada w porównaniu z nowym smoczkiem Natural Response?
Czy butelki Philips Avent nadają się do przechowywania w zamrażarce?
Czy mogę używać smoczka Natural Response bez nakładki antykolkowej AirFree?
Jak dokładna jest skala na butelce Philips Avent?
Dlaczego na opakowaniach smoczków Natural Response nie ma oznaczenia wieku?
Dlaczego moje dziecko odmawia używania smoczka Natural Response?
Czy moje produkty do karmienia Philips Avent są ze sobą zgodne?
Jakie są zalety smoczka Natural Response?