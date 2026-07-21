Pomoc Philips Który smoczek Philips Avent najbardziej pasuje do mojego dziecka?

Noworodki zwykle postępują według tego samego schematu podczas karmienia piersią co podczas karmienia butelką. Zalecamy obserwowanie wskazówek, które daje dziecko, aby znaleźć najlepsze natężenie przepływu smoczka.

Smoczki Natural Response zostały zaprojektowane tak, aby reagować na sposób picia dziecka. Być może nie wiesz jeszcze, w jaki sposób Twoje dziecko pije z butelki.

Ogólnie rzecz biorąc, zalecamy rozpoczęcie od smoczka dołączonego do butelki i dostosowanie go. Jeśli po kilku próbach karmienia nie odniesiesz sukcesu, zmień smoczek na taki o innej prędkości przepływu.

Użyj smoczka o większej szybkości przepływu, jeśli:

Twoje dziecko nie wypija wystarczającej ilości mleka z butelki lub

Czas trwania karmienia jest zbyt długi (na przykład dłużej niż 30 minut) lub

Jeśli dziecko zasypia podczas karmienia, jest sfrustrowane lub bawi się smoczkiem zamiast pić.

Użyj smoczka o mniejszej szybkości przepływu, jeśli:

Twoje dziecko krztusi się mlekiem lub

Podczas karmienia mleko wycieka z ust.

Niech kieruje nim styl picia dziecka, a nie jego wiek. Dzieci, które mają entuzjastyczny styl picia, często używają silnego ssania i kompresji podczas picia, co powoduje większy przepływ mleka. Dlatego zazwyczaj potrzebują smoczka o niższym przepływie, takiego jak smoczek numer 1 lub 2, aby uniknąć przelania. Dzieci pijące powoli i stabilnie prawdopodobnie będą preferować smoczki o wyższym przepływie (takie jak smoczek nr 4 lub 5/6), aby zapewnić wystarczającą ilość mleka, niezależnie od wieku dziecka.

Jeśli używano poprzedniego smoczka Philips Avent Natural, Twoje dziecko będzie potrzebować wyższego przepływu ze smoczkiem Natural Response, ponieważ jest przyzwyczajone do szybszego przepływu mleka przy mniejszym wysiłku.

Dostępne prędkości przepływu smoczka i konfiguracje butelek Smoczki Philips Avent Natural Response są dostępne w wersjach o prędkości przepływu od 1 do 5 w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz od 1 do 6 w innych krajach. Smoczki o najwyższym przepływie wynoszącym 6 są bardziej odpowiednie dla gęstszych płynów lub dzieci, które chcą szybkiego przepływu.