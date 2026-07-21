Który smoczek Philips Avent najbardziej pasuje do mojego dziecka?

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Noworodki zwykle postępują według tego samego schematu podczas karmienia piersią co podczas karmienia butelką. Zalecamy obserwowanie wskazówek, które daje dziecko, aby znaleźć najlepsze natężenie przepływu smoczka.
Smoczki Natural Response zostały zaprojektowane tak, aby reagować na sposób picia dziecka. Być może nie wiesz jeszcze, w jaki sposób Twoje dziecko pije z butelki.
Ogólnie rzecz biorąc, zalecamy rozpoczęcie od smoczka dołączonego do butelki i dostosowanie go. Jeśli po kilku próbach karmienia nie odniesiesz sukcesu, zmień smoczek na taki o innej prędkości przepływu.
Użyj smoczka o większej szybkości przepływu, jeśli:
Użyj smoczka o mniejszej szybkości przepływu, jeśli:
Niech kieruje nim styl picia dziecka, a nie jego wiek. Dzieci, które mają entuzjastyczny styl picia, często używają silnego ssania i kompresji podczas picia, co powoduje większy przepływ mleka. Dlatego zazwyczaj potrzebują smoczka o niższym przepływie, takiego jak smoczek numer 1 lub 2, aby uniknąć przelania. Dzieci pijące powoli i stabilnie prawdopodobnie będą preferować smoczki o wyższym przepływie (takie jak smoczek nr 4 lub 5/6), aby zapewnić wystarczającą ilość mleka, niezależnie od wieku dziecka.
Jeśli używano poprzedniego smoczka Philips Avent Natural, Twoje dziecko będzie potrzebować wyższego przepływu ze smoczkiem Natural Response, ponieważ jest przyzwyczajone do szybszego przepływu mleka przy mniejszym wysiłku.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCY963/02 , SCD838/17 , SCY903/81 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
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