Pomoc Philips Jak mogę rozpoznać różnice między smoczkami Natural i Natural Response?

Smoczki Natural Response zostały zaprojektowane tak, aby wyglądem i w dotyku przypominały pierś. Jednak tylko smoczki Natural Response są zaprojektowane tak, aby zachowywały się jak pierś uwalniająca mleko tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie pije.

Smoczki Philips Avent Natural Response są dostępne w wersjach o prędkości przepływu od 1 do 5 w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz od 1 do 6 w innych krajach. Jeśli nie masz już opakowania, możesz rozpoznać smoczki po następujących cechach:

smoczek ma na końcówce szczelinę w kształcie litery J zamiast otworu.

końcówka smoczka nie ma spiralnej konstrukcji.

Smoczki Natural mają po bokach 3 cyfry; smoczki Natural Response mają tylko 1 cyfrę.

Nie mieszaj smoczków Natural ze smoczkami Natural Response, ponieważ może to zakłócać wzorzec picia dziecka. Aby sprawdzić, który smoczek posiadasz, zapoznaj się z poniższą ilustracją.

Szukasz numeru przepływu smoczka? Aby znaleźć prędkość przepływu smoczka, przyjrzyj się mu dokładnie. Smoczki antykolkowe mają oznaczenie prędkości przepływu z boku smoczka. Prędkości przepływu smoczka Natural i Natural Response są najlepiej widoczne z góry.