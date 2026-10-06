Jak mogę rozpoznać różnice między smoczkami Natural i Natural Response?

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Smoczki Natural Response zostały zaprojektowane tak, aby wyglądem i w dotyku przypominały pierś. Jednak tylko smoczki Natural Response są zaprojektowane tak, aby zachowywały się jak pierś uwalniająca mleko tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie pije.
Smoczki Philips Avent Natural Response są dostępne w wersjach o prędkości przepływu od 1 do 5 w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz od 1 do 6 w innych krajach. Jeśli nie masz już opakowania, możesz rozpoznać smoczki po następujących cechach:
Nie mieszaj smoczków Natural ze smoczkami Natural Response, ponieważ może to zakłócać wzorzec picia dziecka. Aby sprawdzić, który smoczek posiadasz, zapoznaj się z poniższą ilustracją.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCY906/03, SCY963/02, SCD837/10. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›