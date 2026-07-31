Pomoc Philips Czy mogę karmić dziecko gęstym pokarmem za pomocą smoczka Natural Response?

Tak. Smoczki Philips Avent Natural Response można stosować z gęstszymi płynami i mlekiem. Do gęstszych płynów należą preparaty zapobiegające cofaniu się pokarmu (AR), mleko zmieszane z płatkami zbożowymi, ryż dla niemowląt, mieszanki mleczno-pokarmowe oraz zupy.

Ponieważ gęstsze płyny płyną wolniej, może okazać się konieczne użycie smoczka o wyższym numerze, aby zapewnić dziecku komfortowy przepływ pokarmu podczas karmienia.

W przypadku gęstszych płynów można użyć smoczka Natural Response nr 6 („Gęsty pokarm”), który został specjalnie zaprojektowany do podawania gęstszych pokarmów.

Smoczki Philips Avent Natural Response są dostępne w wersjach o prędkości przepływu od 1 do 5 w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz od 1 do 6 w innych krajach.

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