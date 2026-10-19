Pomoc Philips Jak złożyć butelkę i smoczek Natural Response?

Złóż butelkę Natural Response, pamiętając o tym, aby smoczek do karmienia całkowicie przeciągnąć przez pierścień mocujący, jak pokazano na poniższej ilustracji. Jeśli nie zamontujesz smoczka prawidłowo, podczas karmienia będą się zdarzać wycieki i rozlania.



Zakładanie nakładki antykolkowej AirFree Napełnij butelkę Philips Avent Natural Response mlekiem. Jeżeli karmisz swoje dziecko mieszanką dla niemowląt, upewnij się, że mieszanka całkowicie się rozpuściła, aby uniknąć zablokowania nakładki antykolkowej AirFree Umieść nakładkę antykolkową AirFree w butelce Przeciągnij smoczek przez pierścień mocujący (poruszaj smoczkiem w górę, aby ułatwić montaż) Umieść pierścień mocujący i smoczek na butelce z nakładką antykolkową AirFree

Pomocna wskazówka: ikona znajdująca się w górnej części nakładki antykolkowej AirFree wskazuje, w jaki sposób ustawić nakładkę podczas karmienia maluszka (patrz ilustracja poniżej).

ikona znajdująca się w górnej części nakładki antykolkowej AirFree wskazuje, w jaki sposób ustawić nakładkę podczas karmienia maluszka (patrz ilustracja poniżej).