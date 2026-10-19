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Jak złożyć butelkę i smoczek Natural Response?

Złóż butelkę Natural Response, pamiętając o tym, aby smoczek do karmienia całkowicie przeciągnąć przez pierścień mocujący, jak pokazano na poniższej ilustracji. Jeśli nie zamontujesz smoczka prawidłowo, podczas karmienia będą się zdarzać wycieki i rozlania.
 

Złóż smoczek Natural Response

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCY906/03, SCY963/02, SCD837/12. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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