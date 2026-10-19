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Raty 3x0% z Klarna
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Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCY906/03, SCY963/02, SCD837/12. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
Jak mogę rozpoznać różnice między smoczkami Natural i Natural Response?
Który smoczek Philips Avent najbardziej pasuje do mojego dziecka?
Czy moje produkty do karmienia Philips Avent są ze sobą zgodne?
Jak złożyć butelkę i smoczek Natural Response?
Jak oryginalny smoczek Natural lub antykolkowy wypada w porównaniu z nowym smoczkiem Natural Response?