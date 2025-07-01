Pomoc Philips Czy mogę używać smoczka Natural Response bez nakładki antykolkowej AirFree?

Tak, możesz używać smoczka Natural Response bez nakładki antykolkowej AirFree. Nakładka antykolkowa AirFree została zaprojektowana specjalnie dla noworodków poniżej 4 miesiąca życia. Jeżeli dziecko podrośnie i będzie piło z butelki bez żadnych problemów, możesz używać butelki bez nakładki antykolkowej AirFree.



