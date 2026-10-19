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Jak używać nakładki antykolkowej AirFree z butelką Avent Natural Response?

Przed użyciem wyczyść i zdezynfekuj wszystkie części.

  1. Przeciągnij smoczek przez pierścień mocujący.
  2. Pamiętaj, że smoczek musi być całkowicie przepchnięty przez pierścień mocujący.
  3. Umieść nakładkę antykolkową AirFree w butelce.
  4. Zakręć pierścień, aby zabezpieczyć pokrywkę.
  5. Umieść nakrętkę na górnej części butelki.
     

 

Nakładka antykolkowa AirFree i butelka Natural Response

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCY963/02, SCD837/11, SCD837/12. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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