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Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCY963/02, SCD837/11, SCD837/12. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
Czy można bezpiecznie używać przebarwionych części do produktów Philips Avent?
Jak przygotować butelkę i smoczek Philips Avent do pierwszego użycia?
Dlaczego mój nowy produkt jest zapakowany w papierowe pudełko?
Dlaczego moje dziecko odmawia używania smoczka Natural Response?
Czy mogę karmić dziecko gęstym pokarmem za pomocą smoczka Natural Response?
Jak używać nakładki antykolkowej AirFree z butelką Avent Natural Response?
Jakie są zalety nowego smoczka Natural Response?
Czy mogę używać smoczków Natural Response z oryginalnymi butelkami Natural?
Czy mogę używać smoczka Natural Response bez nakładki antykolkowej AirFree?
Jak mogę rozpoznać różnice między smoczkami Natural i Natural Response?
Który smoczek Philips Avent najbardziej pasuje do mojego dziecka?
Czy moje produkty do karmienia Philips Avent są ze sobą zgodne?
Czy mogę podgrzewać butelki Philips Avent w mikrofalówce?
Czy butelki Philips Avent nadają się do przechowywania w zamrażarce?
Czy produkty Philips Avent są wolne od bisfenolu A (BPA) i bisfenolu S (BPS)?
Dlaczego na opakowaniach smoczków Natural Response nie ma oznaczenia wieku?
Jak złożyć butelkę i smoczek Natural Response?
Jak oryginalny smoczek Natural lub antykolkowy wypada w porównaniu z nowym smoczkiem Natural Response?
Jakie są zalety smoczka Natural Response?