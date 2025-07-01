Pomoc Philips
Jak wygląda idealna konsystencja ciasta wyrabianego za pomocą makaroniarki Philips
Aby dowiedzieć się, jak wygląda idealna konsystencja ciasta wyrabianego za pomocą makaroniarki Philips, obejrzyj poniższy film.
Optymalna konsystencja ciasta jest oznaczona zielonym banerem „Perfect” (idealne), ciasto oznaczone czerwonym banerem „too dry” jest zbyt suche, a czerwonym banerem „too sticky/wet” jest zbyt lepkie/mokre.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HR2490/10R1, HR2665/96, HR2382/15. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›