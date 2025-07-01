Jak zresetować nadajnik lub odbiornik połączonej niani elektronicznej Philips Avent?

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Aby zresetować nadajnik, naciśnij i przytrzymaj wyłącznik przez 10 sekund. Wskaźnik zacznie migać na pomarańczowo i zielono, a nadajnik uruchomi się ponownie. Przywracanie ustawień fabrycznych zostanie zakończone, gdy wskaźnik zacznie świecić na zielono.
Aby zresetować odbiornik, wykonaj następujące czynności:
Gdy pojawi się komunikat „Zresetuj odbiornik”, naciśnij przycisk potwierdzenia. Odbiornik zacznie resetowanie.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCD953/26 , SCD923/26 , SCD921/26 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
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