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Jak zresetować nadajnik lub odbiornik połączonej niani elektronicznej Philips Avent?

Aby zresetować nadajnik, naciśnij i przytrzymaj wyłącznik przez 10 sekund. Wskaźnik zacznie migać na pomarańczowo i zielono, a nadajnik uruchomi się ponownie. Przywracanie ustawień fabrycznych zostanie zakończone, gdy wskaźnik zacznie świecić na zielono.

Aby zresetować odbiornik, wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij i przytrzymaj przyciski trybu i łączności dwukierunkowej przez 10 sekund.

Gdy pojawi się komunikat „Zresetuj odbiornik”, naciśnij przycisk potwierdzenia. Odbiornik zacznie resetowanie.

Zresetuj odbiornik Avent

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCD953/26 , SCD923/26 , SCD921/26 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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