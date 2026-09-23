ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Centrum Wsparcia

Pomoc Philips

Jak usunąć kamień ze steamera do ubrań/wielofunkcyjnego urządzenia do prasowania Philips?

Przeczytaj poniższy artykuł, aby znaleźć model steamera do ubrań/wielofunkcyjnego urządzenia do prasowania Philips i zastosuj odpowiednią procedurę usuwania kamienia przedstawioną poniżej.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: GC300/20R1 , GC299/40R1 , GC800/80R1 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

Często zadawane pytania

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!

Szukasz czegoś innego?

Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej Philips

Centrum Wsparcia