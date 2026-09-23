Jak usunąć kamień ze steamera do ubrań/wielofunkcyjnego urządzenia do prasowania Philips?

Poniższe informacje dotyczą tylko następujących urządzeń: StyleTouch Pure (GC440, GC442) z serii 8000 (GC800, GC801, GC810).



Uwaga: Czyszczenie steamera z kamienia powinno się odbywać mniej więcej raz w miesiącu (częściej, jeżeli woda w kranie jest bardzo twarda).

Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż ostygnie (co najmniej godzinę). Usuń pokrywę z napisem „De-Calc”. Przytrzymaj urządzenie nad zlewem, zdejmij gumową zatyczkę i delikatnie przechyl, aby wylać wodę wraz z kamieniem. Ponownie załóż zatyczkę i pokrywę. Ten proces należy powtarzać co miesiąc lub częściej, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Ważne: Nie wlewaj do steamera wody perfumowanej, octu, środków usuwających kamień ani innych chemikaliów.