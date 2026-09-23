Jak usunąć kamień ze steamera do ubrań/wielofunkcyjnego urządzenia do prasowania Philips?

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Przeczytaj poniższy artykuł, aby znaleźć model steamera do ubrań/wielofunkcyjnego urządzenia do prasowania Philips i zastosuj odpowiednią procedurę usuwania kamienia przedstawioną poniżej.
Ręczny steamer:
aby znaleźć model ręcznego steamera Philips i zastosować odpowiednią procedurę usuwania kamienia przedstawioną poniżej, zapoznaj się z instrukcją obsługi lub sprawdź numer modelu pod zbiornikiem wody, z tyłu uchwytu lub pod głowicą steamera (patrz ilustracje A i B). Przykłady numerów modeli: STH7030/10, GC801/10.
Stojący steamer:
aby znaleźć model stojącego steamera Philips i zastosować odpowiednią procedurę usuwania kamienia przedstawioną poniżej, zapoznaj się z instrukcją obsługi lub sprawdź numer modelu pod podstawą stojącego steamera (patrz ilustracja C). Przykłady numerów modeli: STE3170/80, GC482/27.
W miarę upływu czasu w urządzeniu może gromadzić się kamień. Im twardsza woda, tym szybciej tworzy się i twardnieje kamienny osad. Aby zapobiec powstawaniu brązowych plam, zabarwieniu wody na brązowo oraz jej wyciekaniu, należy raz na 1–2 miesiące usunąć kamień ze steamera do ubrań Philips. Regularne czyszczenie pozwala utrzymać najwyższą wydajność strumienia pary i wydłużyć okres eksploatacji urządzenia.
Poniższe informacje dotyczą tylko następujących urządzeń: StyleTouch Pure (GC440, GC442) z serii 8000 (GC800, GC801, GC810).
Uwaga: Czyszczenie steamera z kamienia powinno się odbywać mniej więcej raz w miesiącu (częściej, jeżeli woda w kranie jest bardzo twarda).
Poniższe informacje dotyczą tylko następujących urządzeń: Seria 7000 (STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060).
Uwaga: Jeżeli regularnie korzystasz ze steamera, czyszczenie kamienia powinno się odbywać mniej więcej raz w miesiącu (częściej, jeżeli woda w kranie jest twarda).
Poniższe informacje dotyczą tylko następujących urządzeń: Urządzenia wielofunkcyjne z serii 8600 (AIS8540) | Urządzenia wielofunkcyjne z serii 8000 (GC628, GC669) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2 w 1 (GC617, GC618).
Dzięki opatentowanej konstrukcji silnika firmy Philips nie trzeba usuwać kamienia z urządzenia. Kamień zostanie automatycznie usunięty i umieszczony w podstawie urządzenia. Specjalnie zaprojektowaliśmy to miejsce, aby przechowywać tam kamień, tak aby nie były wymagane żadne dalsze działania.
Możesz prasować parą tyle, ile chcesz, używając zwykłej wody z kranu lub wody destylowanej/demineralizowanej, jeśli mieszkasz na obszarze z twardą wodą (możesz też użyć 50% wody demineralizowanej zmieszanej z wodą z kranu).
Poniższe informacje dotyczą tylko następujących urządzeń: DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506).
Poniższe informacje dotyczą tylko następujących urządzeń: EasyTouch (GC48x, GC499, GC50x), EasyTouch Plus (GC51x & GC52x), ComfortTouch (GC55x), ComfortTouch Plus (GC558), ComfortTouch Advanced (GC57x), Seria 3000 (STE31xx).
Poniższe informacje dotyczą tylko następujących urządzeń: CompactTouch (GC410, GC420, GC430).
Uwaga: Jeżeli regularnie korzystasz ze steamera do ubrań, należy go czyścić co 2 tygodnie.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: GC300/20R1 , GC299/40R1 , GC800/80R1 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
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