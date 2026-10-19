Jak usunąć kamień z żelazka parowego firmy Philips?
Aby zastosować prawidłową procedurę usuwania kamienia z żelazka parowego firmy Philips (inną niż w przypadku generatorów pary), należy odnaleźć numer modelu tego urządzenia. Numer ten (np. DST8050/26, GC4909/60) można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia lub na stopie żelazka, jak pokazano na ilustracji poniżej.
W miarę upływu czasu w urządzeniu może gromadzić się kamień. Im twardsza woda, tym szybciej tworzy się i twardnieje kamienny osad. Aby zapobiec powstawaniu brązowych plam, zabarwieniu wody na brązowo oraz jej wyciekaniu, należy raz na 1–2 miesiące usunąć kamień z żelazka parowego firmy Philips. Regularne czyszczenie pozwala utrzymać najwyższą wydajność strumienia pary i wydłużyć okres eksploatacji urządzenia.
Poniższe informacje dotyczą wszystkich żelazek parowych firmy Philips.
Napełnij zbiornik wody i włącz urządzenie. (Jeśli żelazko jest wyposażone w funkcję regulacji ustawień, wybierz opcje „MAX TEMP” i „NO STEAM”).
Gdy kontrolka zgaśnie, odłącz żelazko od gniazdka elektrycznego i przytrzymaj je nad zlewem, tak aby stopa była obrócona poziomo.
Aktywuj funkcję CALC CLEAN za pomocą przycisku lub przełącznika. (Przycisk różni się w zależności od modelu. W razie potrzeby naciśnij go i przytrzymaj).
Poruszaj żelazkiem w przód i w tył, delikatnie potrząsając do momentu jego opróżnienia. Otworami wylotu pary wydobywać się będzie woda, para i kamień.
Rozgrzej żelazko i przesuwaj nim po szmatce, aby wyczyścić stopę żelazka. W razie potrzeby powtórz wszystkie czynności.
Cały proces należy powtarzać co miesiąc lub częściej, jeśli zachodzi taka potrzeba.
Poniższe informacje dotyczą tylko następujących urządzeń: Azur Performer Plus (GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | Azur Pro (GC4880, GC4884, GC4885).
Odłącz żelazko od gniazdka elektrycznego i upewnij się, że wystygło.
Ustaw żelazko poziomo i pociągnij do góry blokadę Quick Calc Release z tyłu urządzenia.
Wyjmij pojemnik na kamień. Opróżnij go, a następnie opłucz i osusz.
Wytrzyj wszelkie pozostałości kamienia wokół otworu żelazka. Ponownie włóż i zablokuj pojemnik.
Cały proces należy powtarzać co miesiąc lub jeśli zachodzi taka potrzeba.
Poniższe informacje dotyczą tylko następujących urządzeń: Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Avanced (GC493X) | Azur (GC490X, GC45XX) | Seria 8000 (DST80xx) | Seria 7500 (DST75xx) | Seria 7000 Series (DST70xx).
Odłącz żelazko od gniazdka elektrycznego i upewnij się, że wystygło.
Przytrzymaj urządzenie pionowo nad zlewem. Podnieś dźwignię pojemnika funkcji Quick Calc Release i wyjmij go.
Przemyj wodą pojemnik funkcji Quick Calc Release.
Delikatnie potrząśnij urządzeniem, aby wytrząsnąć drobiny osadu.
Włóż pojemnik Quick Calc Release z powrotem do urządzenia i pociągnij za dźwignię, aby go zatrzasnąć.
Cały proces należy powtarzać co miesiąc lub jeśli zachodzi taka potrzeba.
Poniższe informacje dotyczą tylko następujących urządzeń: Azur Performer Plus (GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | Azur Pro (GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889).
Napełnij zbiornik wody i włącz urządzenie. (Jeśli żelazko jest wyposażone w funkcję regulacji ustawień, wybierz opcje „MAX TEMP” i „NO STEAM”).
Gdy kontrolka zgaśnie, odłącz żelazko od gniazdka elektrycznego i przytrzymaj je nad zlewem, tak aby stopa była obrócona poziomo.
Aktywuj funkcję CALC CLEAN za pomocą przycisku lub przełącznika. (Przycisk różni się w zależności od modelu. W razie potrzeby naciśnij go i przytrzymaj).
Poruszaj żelazkiem w przód i w tył, delikatnie potrząsając do momentu jego opróżnienia. Otworami wylotu pary wydobywać się będzie woda, para i kamień.
Rozgrzej żelazko i przesuwaj nim po szmatce, aby wyczyścić stopę żelazka. W razie potrzeby powtórz wszystkie czynności.
Cały proces należy powtarzać co miesiąc lub jeśli zachodzi taka potrzeba.
Czy wykonanie powyższych czynności pozwoliło rozwiązać problem? Jeśli nie, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:GC4549/00R1, DST7020/20, DST2030/90. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›