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Jak usunąć kamień z żelazka parowego firmy Philips?

Aby zastosować prawidłową procedurę usuwania kamienia z żelazka parowego firmy Philips (inną niż w przypadku generatorów pary), należy odnaleźć numer modelu tego urządzenia. Numer ten (np. DST8050/26, GC4909/60) można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia lub na stopie żelazka, jak pokazano na ilustracji poniżej.

numer modelu

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: GC4549/00R1, DST7020/20, DST2030/90. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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