Jak usunąć kamień z żelazka parowego firmy Philips?

W miarę upływu czasu w urządzeniu może gromadzić się kamień. Im twardsza woda, tym szybciej tworzy się i twardnieje kamienny osad. Aby zapobiec powstawaniu brązowych plam, zabarwieniu wody na brązowo oraz jej wyciekaniu, należy raz na 1–2 miesiące usunąć kamień z żelazka parowego firmy Philips. Regularne czyszczenie pozwala utrzymać najwyższą wydajność strumienia pary i wydłużyć okres eksploatacji urządzenia.