Pomoc Philips Jak założyć nasadkę do przycinania na trymer Philips do okolic bikini?

Głowicy do przycinania w okolicach bikini można używać do przycinania włosów w okolicach bikini i kształtowania ich wyglądu. Możesz też zastosować nasadkę do przycinania w okolicach bikini, aby przyciąć włoski na długość 3 mm.

Uwaga! Jeśli element tnący wypadnie z głowicy trymera do okolic bikini, można go umieścić z powrotem na miejscu. Dociśnij element tnący do głowicy przycinającej, aby zatrzasnął się na swoim miejscu.

Podczas korzystania z urządzenia w okolicach intymnych (na zewnątrz i wewnątrz zewnętrznej wargi sromowej) należy używać głowicy przycinającej z założoną nasadką grzebieniową.

Aby zamocować nasadkę (obraz 1):

Umieść nacięcie z jednej strony nasadki do przycinania w nacięciu na głowicy przycinającej. Dociśnij nasadkę do przycinania do głowicy przycinającej, aż nacięcie po drugiej stronie nasadki do przycinania zatrzaśnie się w nacięciu po drugiej stronie głowicy przycinającej. Po prawidłowym zamocowaniu nasadki do przycinania usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.

Aby zdjąć nasadkę do przycinania (obraz 2):

Po jednej stronie nasadki do przycinania umieść paznokieć między nasadką do przycinania a głowicą przycinającą. Pociągnij paznokciem, aż nasadka do przycinania wysunie się z głowicy przycinającej. Nie ciągnij za tył ani za zęby nasadki do przycinania, aby ją zdjąć