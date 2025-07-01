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Jak założyć nasadkę do przycinania na trymer Philips do okolic bikini?

Głowicy do przycinania w okolicach bikini można używać do przycinania włosów w okolicach bikini i kształtowania ich wyglądu. Możesz też zastosować nasadkę do przycinania w okolicach bikini, aby przyciąć włoski na długość 3 mm. 

Uwaga! Jeśli element tnący wypadnie z głowicy trymera do okolic bikini, można go umieścić z powrotem na miejscu. Dociśnij element tnący do głowicy przycinającej, aby zatrzasnął się na swoim miejscu. 

Podczas korzystania z urządzenia w okolicach intymnych (na zewnątrz i wewnątrz zewnętrznej wargi sromowej) należy używać głowicy przycinającej z założoną nasadką grzebieniową.

Aby zamocować nasadkę (obraz 1):

  1. Umieść nacięcie z jednej strony nasadki do przycinania w nacięciu na głowicy przycinającej. 
  2. Dociśnij nasadkę do przycinania do głowicy przycinającej, aż nacięcie po drugiej stronie nasadki do przycinania zatrzaśnie się w nacięciu po drugiej stronie głowicy przycinającej. Po prawidłowym zamocowaniu nasadki do przycinania usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.

Aby zdjąć nasadkę do przycinania (obraz 2):

  1. Po jednej stronie nasadki do przycinania umieść paznokieć między nasadką do przycinania a głowicą przycinającą.
  2. Pociągnij paznokciem, aż nasadka do przycinania wysunie się z głowicy przycinającej. Nie ciągnij za tył ani za zęby nasadki do przycinania, aby ją zdjąć

Jak założyć nasadkę do przycinania na trymer Philips do okolic bikini?

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: BRE748/00, BRE709/00, BRE711/00. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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