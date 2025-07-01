Jak założyć nasadkę do przycinania na trymer Philips do okolic bikini?

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Głowicy do przycinania w okolicach bikini można używać do przycinania włosów w okolicach bikini i kształtowania ich wyglądu. Możesz też zastosować nasadkę do przycinania w okolicach bikini, aby przyciąć włoski na długość 3 mm.
Uwaga! Jeśli element tnący wypadnie z głowicy trymera do okolic bikini, można go umieścić z powrotem na miejscu. Dociśnij element tnący do głowicy przycinającej, aby zatrzasnął się na swoim miejscu.
Podczas korzystania z urządzenia w okolicach intymnych (na zewnątrz i wewnątrz zewnętrznej wargi sromowej) należy używać głowicy przycinającej z założoną nasadką grzebieniową.
Aby zamocować nasadkę (obraz 1):
Aby zdjąć nasadkę do przycinania (obraz 2):
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: BRE748/00, BRE709/00, BRE711/00. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
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