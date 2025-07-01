Z urządzenia Philips Airfryer wydobywa się zapach plastiku
Jeśli podczas gotowania z urządzenia Philips Airfryer wydobywa się zapach plastiku, przeczytaj poniższy artykuł, aby dowiedzieć się, dlaczego tak się dzieje i jak go usunąć.
Obudowa i wewnętrzna szuflada urządzenia Airfryer są wykonane z plastiku, a patelnia i kosz są pokryte powłoką PTFE. Podczas pierwszego użycia urządzenia te części mogą wydzielać zapach, ponieważ urządzenie Airfryer osiąga bardzo wysokie temperatury (do 200°C).
Jeśli wyczuwalny jest zapach plastiku, wykonaj poniższe czynności, aby go zredukować:
Przed czyszczeniem pozostaw urządzenie Airfryer do ostygnięcia na około 30 minut.
Wyjmij kosz i wyczyść szufladę wilgotną szmatką lub gąbką, używając płynu do mycia naczyń i wody. Uwaga! Nie używaj żadnych metalowych przyborów kuchennych ani ściernych środków czyszczących, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
Umieść kosz i szufladę z powrotem w urządzeniu Airfryer.
Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego.
Nie wkładając do środka jedzenia, ustaw zegar na maksymalny czas i temperaturę na 200°C.
Uruchom urządzenie Airfryer i poczekaj, aż upłynie czas.
Ten proces pomoże usunąć zapach plastiku.
Czy wykonanie powyższych czynności pozwoliło rozwiązać problem? Jeśli nie, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:NA565/02 , NA550/00 , NA462/70 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›