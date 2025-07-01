Pomoc Philips Z urządzenia Philips Airfryer wydobywa się zapach plastiku

Jeśli podczas gotowania z urządzenia Philips Airfryer wydobywa się zapach plastiku, przeczytaj poniższy artykuł, aby dowiedzieć się, dlaczego tak się dzieje i jak go usunąć.

Dlaczego wyczuwalny jest zapach plastiku? Obudowa i wewnętrzna szuflada urządzenia Airfryer są wykonane z plastiku, a patelnia i kosz są pokryte powłoką PTFE. Podczas pierwszego użycia urządzenia te części mogą wydzielać zapach, ponieważ urządzenie Airfryer osiąga bardzo wysokie temperatury (do 200°C). Jak usunąć zapach plastiku? Jeśli wyczuwalny jest zapach plastiku, wykonaj poniższe czynności, aby go zredukować: Przed czyszczeniem pozostaw urządzenie Airfryer do ostygnięcia na około 30 minut. Wyjmij kosz i wyczyść szufladę wilgotną szmatką lub gąbką, używając płynu do mycia naczyń i wody. Uwaga! Nie używaj żadnych metalowych przyborów kuchennych ani ściernych środków czyszczących, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Umieść kosz i szufladę z powrotem w urządzeniu Airfryer. Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego. Nie wkładając do środka jedzenia, ustaw zegar na maksymalny czas i temperaturę na 200°C. Uruchom urządzenie Airfryer i poczekaj, aż upłynie czas.

Ten proces pomoże usunąć zapach plastiku.





Czy wykonanie powyższych czynności pozwoliło rozwiązać problem? Jeśli nie, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy. Ten proces pomoże usunąć zapach plastiku.Czy wykonanie powyższych czynności pozwoliło rozwiązać problem? Jeśli nie, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy.