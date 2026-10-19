Jak rozpocząć korzystanie z odkurzacza Philips HomeRun

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Aby rozpocząć korzystanie z robota sprzątającego i mopującego Philips HomeRun, wykonaj czynności i filmy opisane w poniższym artykule.
Poniższe informacje dotyczą modeli z serii 7000.
Poniższe informacje dotyczą modeli z serii 7000.
Poniższe informacje dotyczą modeli z serii 3000.
Poniższe informacje dotyczą modeli z serii 3000.
Poniższe informacje dotyczą modeli z serii 5000.
1. Rozpakuj elementy składowe
2. Zdejmij osłonki zabezpieczające
3. Zainstaluj stację:
4. Zamontuj matę. Odklej naklejki z maty.
5. Przygotuj robota do użycia. Robot Philips jest prawie w całości złożony, ale przed rozpoczęciem użytkowania trzeba jeszcze wykonać kilka czynności:
6. Naładuj robota i poczekaj, aż zostanie w pełni naładowany.
Uwaga!
Poniższe informacje dotyczą modeli z serii 5000.
1. Możesz obsługiwać robota za pomocą aplikacji Philips HomeRun, która jest intuicyjna i prosta w użyciu. Zeskanuj kod QR znajdujący się na okładce broszury Skrócona instrukcja obsługi lub wyszukaj „aplikacja Philips HomeRun” w sklepie z aplikacjami.
2. Skonfiguruj połączenie Wi-Fi. Upewnij się, że robot i urządzenie mobilne mają dobry zasięg sieci Wi-Fi oraz że urządzenie mobilne jest podłączone do sieci Wi-Fi, z którą ma się połączyć robot.
Uwaga!
Jeśli parowanie sieci Wi-Fi nie powiedzie się:
Uwaga! Możesz rozpoznać, że parowanie Wi-Fi nie powiodło się, jeśli lampka na robocie miga na bursztynowo. (Patrz ilustracja poniżej).
Włączanie i wyłączanie blokady rodzicielskiej na robocie:
Poniższe informacje dotyczą modeli z serii 6000.
Poniższe informacje dotyczą modeli z serii 6000.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: XU5000/10, XU5000/20, XU5100/10. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
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