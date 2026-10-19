Jak rozpocząć korzystanie z odkurzacza Philips HomeRun

Poniższe informacje dotyczą modeli z serii 5000.

1. Możesz obsługiwać robota za pomocą aplikacji Philips HomeRun, która jest intuicyjna i prosta w użyciu. Zeskanuj kod QR znajdujący się na okładce broszury Skrócona instrukcja obsługi lub wyszukaj „aplikacja Philips HomeRun” w sklepie z aplikacjami.

2. Skonfiguruj połączenie Wi-Fi. Upewnij się, że robot i urządzenie mobilne mają dobry zasięg sieci Wi-Fi oraz że urządzenie mobilne jest podłączone do sieci Wi-Fi, z którą ma się połączyć robot.

Naciśnij przycisk „Dodaj robota” w aplikacji i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Sparuj robota z siecią Wi-Fi w aplikacji. Upewnij się, że masz pod ręką hasło do Wi-Fi.

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk uruchomienia/zatrzymania i przycisk powrotu przez trzy sekundy. Lampka na robocie zamiga na pomarańczowo, co oznacza, że robot jest w trybie konfiguracji Wi-Fi.

Kliknij przycisk Dołącz, jeśli jest widoczny w aplikacji, aby połączyć się z siecią „Robot Philips”.

Uwaga!

Jeśli przycisk „Dołącz” nie jest widoczny w aplikacji,wyjdź z aplikacji i przejdź do sekcji Wi-Fi „Ustawienia” na urządzeniu mobilnym. Tam można wybrać sieć „Robot Philips” i połączyć się z nią. Po połączeniu z siecią „Robot Philips” ręcznie wróć do aplikacji robota HomeRun, aby kontynuować połączenie Wi-Fi.

Robot może łączyć się zarówno z pasmami Wi-Fi 2,4 GHz, jak i 5 GHz.

Jeśli parowanie sieci Wi-Fi nie powiedzie się:

Uwaga! Możesz rozpoznać, że parowanie Wi-Fi nie powiodło się, jeśli lampka na robocie miga na bursztynowo. (Patrz ilustracja poniżej).

Zamknij aplikację HomeRun.

Sprawdź połączenie Wi-Fi telefonu komórkowego.

Sprawdź, czy wybrano prawidłowy model.

Sprawdź, czy hasło sieci Wi-Fi jest wprowadzone poprawnie.

Upewnij się, że robot jest nadal w trybie konfiguracji Wi-Fi.

Sprawdź, czy nie jest włączona blokada rodzicielska. Jeśli jest włączona, wyłącz ją i spróbuj sparować ponownie.

Włączanie i wyłączanie blokady rodzicielskiej na robocie: