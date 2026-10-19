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Jak rozpocząć korzystanie z odkurzacza Philips HomeRun

Aby rozpocząć korzystanie z robota sprzątającego i mopującego Philips HomeRun, wykonaj czynności i filmy opisane w poniższym artykule.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: XU5000/10, XU5000/20, XU5100/10. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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