Jak tworzyć mapy i nimi zarządzać w aplikacji Philips HomeRun?

Poniższe informacje dotyczą wyłącznie serii 7000 i 3000.

Po utworzeniu jednej mapy lub więcej, można skonfigurować strefy zastrzeżone w aplikacji Philips HomeRun:

Przejdź do ekranu głównego i kliknij przycisk „Edytor map” w prawym dolnym rogu mapy. Wybierz strefę do konfiguracji.

Wirtualna ściana lub strefa zakazana

Utwórz wirtualne ściany i strefy zakazane dla obszarów, do których robot nie ma mieć dostępu. Można na przykład utworzyć wirtualne ściany lub strefy zakazane, aby chronić delikatne przedmioty lub zapobiec upadkowi robota ze schodów.



Strefa bez mycia na mokro

Utwórz strefy bez mycia na mokro, aby uniemożliwić robotowi mycie wykładzin i dywanów na mokro.

(Tylko urządzenia z serii 7000) Dla strefy bez mycia na mokro można wybrać następujące opcje:

Unikaj Stref bez mycia na mokro, gdy reszta pomieszczenia jest myta na mokro.

Tylko odkurz Strefę bez mycia na mokro w Trybie czyszczenia na sucho. Uwaga: mop może być nadal wilgotny.

Strefa bez progów (tylko urządzenia z serii 7000)

Utwórz na mapie strefy bez progów dla obszarów, w których robot ma zachować większą ostrożność podczas wspinaczki.

Ważne:

podczas ustawiania stref bez progów należy upewnić się, że znajdują się one w odległości co najmniej 1 m od drzwi, aby robot mógł wjechać do tych pomieszczeń.

podczas tworzenia Wirtualnych ścian i zakazanych stref upewnij się, że nie utrudniają one powrotu robota do stacji. Zachowaj wolną przestrzeń 1,5 m z przodu i 0,5 m z boku stacji.