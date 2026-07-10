Jak czyścić odkurzacz Philips HomeRun?

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Aby utrzymać robota sprzątającego i mopującego Philips HomeRun w dobrym stanie, przeczytaj poniższy artykuł dotyczący czyszczenia i konserwacji robota.
Poniższe informacje dotyczą modeli z serii 7000.
Poniższe informacje dotyczą modeli z serii 3000.
Poniższe informacje dotyczą modeli z serii 2000.
Poniższe informacje dotyczą modeli z serii 6000.
Czyszczenie pojemnika na kurz
W przypadku modeli XU7100, XU3100 i XU3110, które są wyposażone w stację automatycznego opróżniania, gdy worek na kurz jest pełny, można wyjąć ze stacji stary worek na kurz i umieścić w niej nowy.
W zależności od modelu obejrzyj film na temat konserwacji robota poniżej.
Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogą w rozwiązaniu problemu, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: XU2000/10 , XU2000/20 , XU2100/10 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
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