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Jak czyścić odkurzacz Philips HomeRun?

Aby utrzymać robota sprzątającego i mopującego Philips HomeRun w dobrym stanie, przeczytaj poniższy artykuł dotyczący czyszczenia i konserwacji robota.

modele homerun

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: XU2000/10 , XU2000/20 , XU2100/10 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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