Jak czyścić odkurzacz Philips HomeRun?

W przypadku modeli XU7100, XU3100 i XU3110, które są wyposażone w stację automatycznego opróżniania, gdy worek na kurz jest pełny, można wyjąć ze stacji stary worek na kurz i umieścić w niej nowy.



W zależności od modelu obejrzyj film na temat konserwacji robota poniżej.



Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogą w rozwiązaniu problemu, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.

