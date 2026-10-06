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Jak i kiedy wymienić worek na kurz odkurzacza Philips HomeRun?

Aby dowiedzieć się, kiedy i jak należy wymienić worek na kurz w modelach XU7100, XU2100 i XU3100 robota sprzątającego i mopującego Philips HomeRun, należy zapoznać się z poniższym artykułem.

modele homerun

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: XU5100/20, XU5100/10, XU2100/10. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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