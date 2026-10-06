Pomoc Philips Jak i kiedy wymienić worek na kurz odkurzacza Philips HomeRun?

Aby dowiedzieć się, kiedy i jak należy wymienić worek na kurz w modelach XU7100, XU2100 i XU3100 robota sprzątającego i mopującego Philips HomeRun, należy zapoznać się z poniższym artykułem.

Kiedy należy wymienić worek na kurz Modele XU7100 i XU3100 robota sprzątającego i mopującego Philips HomeRun są wyposażone w Stację automatycznego opróżniania. Po czyszczeniu pojemnik robota na kurz jest opróżniany automatycznie do jednorazowego worka na kurz w obrębie stacji automatycznego opróżniania.



W zależności od otoczenia, częstotliwości sprzątania i liczby zwierząt domowych, worek jednorazowy wymaga wymiany po 30 dniach.



Uwaga! W aplikacji Philips HomeRun można określić preferencje Automatycznego opróżniania, takie jak częstotliwość opróżniania pojemnika na kurz. W tym celu dotknij ikony menu głównego (3 poziome paski) i wybierz „Ustawienia automatycznego opróżniania”.

Aby zamówić nowy zestaw worków na kurz, dotknij ikony menu głównego (3 poziome paski) i wybierz opcję „Znajdź akcesoria”. Można je również znaleźć na naszej stronie internetowej, Wymienne worki na kurz XV1472 dla serii XU7100 i Wymienne worki na kurz FC8022 dla serii XU3100 i XU2100. Jak wymienić worek na kurz (XU7100) Poniższe informacje dotyczą tylko modelu 7100. Otwórz pokrywkę Stacji automatycznego opróżniania. Za pomocą uchwytu worka na kurz wyciągnij worek na kurz ze Stacji automatycznego opróżniania i wyrzuć go (patrz rysunek A). Włóż nowy worek na kurz do Stacji automatycznego opróżniania, wsuwając kartonowy fragment w szczelinę widoczną na stacji (patrz rysunek B). Uwaga : Numer modelu zamiennego worka na kurz to XV1472.



Obejrzyj poniższy filmik, aby dowiedzieć się, jak wymienić worek na kurz. Jak wymienić worek na kurz (XU5100) Poniższe informacje dotyczą modeli z serii XU5100. Jeśli pomarańczowa dioda LED na środku stacji miga, oznacza to, że worek na kurz jest pełny, nie został włożony lub został włożony nieprawidłowo. Otwórz pokrywę stacji. (patrz rysunek A). Naciśnij przycisk zwalniający i przesuń uchwyt worka na bok. (patrz rysunek B) Wyjmij worek na kurz. (patrz rysunek C) Wyrzuć zużyty worek na kurz (patrz rysunek D) Wsuń kartonowy element nowego worka na kurz do uchwytu worka. (patrz rysunek E) Przesuń uchwyt worka z powrotem do pozycji stojącej, aż usłyszysz kliknięcie. (patrz rysunek F) Zamknij pokrywę stacji. Uwaga! Numer modelu zamiennego worka na kurz to FC8022. Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogą w rozwiązaniu problemu, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc. Jak wymienić worek na kurz (XU3100, 3110 i 2100) Poniższe informacje dotyczą modeli XU3100, XU3110 i XU2100.



Gdy pomarańczowa dioda na stacji automatycznego opróżniania miga, oznacza to, że worek na kurz jest pełny: Otwórz pokrywkę Stacji automatycznego opróżniania (patrz rysunek A). Naciśnij przycisk zwalniający i przesuń uchwyt worka na bok. (patrz rysunek B). Wyjmij i wyrzuć worek na kurz (patrz rysunek C). Wsuń kartonowy element worka na kurz do uchwytu worka (patrz rysunek D). Przesuń uchwyt worka z powrotem do pozycji pionowej, aż usłyszysz kliknięcie i zamknij pokrywę Stacji automatycznego opróżniania (patrz rysunek E). Uwaga: Numer modelu zamiennego worka na kurz to FC8022.



Obejrzyj poniższy filmik, aby dowiedzieć się, jak wymienić worek na kurz.



Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogą w rozwiązaniu problemu, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.