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Czy zbiornik na wodę odkurzacza Philips HomeRun można myć w zmywarce?

Jako że nie należy wkładać zbiornika wody robota sprzątającego i mopującego Philips HomeRun do zmywarki, przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się, jak go myć.

modele homerun

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: XU2000/10, XU2000/20, XU2100/10. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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