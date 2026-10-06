Czy zbiornik na wodę odkurzacza Philips HomeRun można myć w zmywarce?

Ponieważ zbiorniki na wodę z serii 2000 i 2100 są nieco inne, poniżej przedstawiono odpowiednie czynności w zależności od modelu.

Poniższe czynności dotyczą czyszczenia zbiornika na wodę w modelach XU2000:

Naciśnij przycisk zwalniający zbiornik na wodę i wyciągnij zbiornik na wodę z robota (patrz rysunek 1A).

Wyjmij pojemnik na kurz ze zbiornika na wodę (patrz rysunek 1B).

Opłucz zbiornik na wodę wodą z kranu i osusz go szmatką (patrz rysunek 1C). Uwaga! nie używaj środków czyszczących.

Pozostaw otwartą pokrywę zbiornika na wodę i pozwól, aby jego wnętrze wyschło.

Włóż pojemnik na kurz z powrotem do zbiornika na wodę (patrz rysunek 1D).

Napełnij zbiornik na wodę i umieść go z powrotem w urządzeniu (patrz rysunek 1E).



Uwaga! Upewnij się, że zewnętrzna strona zbiornika na wodę jest sucha i nie używaj środków czyszczących.



Obejrzyj poniższe filmy w zależności od modelu robota, aby zapoznać się z konserwacją krok po kroku.





Poniższe czynności dotyczą czyszczenia zbiornika na wodę w modelach XU2100 (ze stacją).

Naciśnij przycisk zwalniający zbiornik na wodę i wyciągnij zbiornik na wodę z robota (patrz rysunek 2A).

Otwórz pokrywkę zbiornika na wodę. (patrz rysunek 2B).

Opłucz zbiornik na wodę wodą z kranu i osusz go z zewnątrz szmatką (patrz rysunek 2C-2D-2E). Uwaga! nie używaj środków czyszczących.

Pozostaw otwartą pokrywę zbiornika na wodę i pozwól, aby jego wnętrze wyschło.