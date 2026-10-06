Czy zbiornik na wodę odkurzacza Philips HomeRun można myć w zmywarce?
Jako że nie należy wkładać zbiornika wody robota sprzątającego i mopującego Philips HomeRun do zmywarki, przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się, jak go myć.
Poniższe informacje dotyczą modeli z serii 7000.
Wciśnij przycisk zwalniający zbiornik wody i wysuń zbiornik wody z robota (patrz rysunek poniżej).
Otwórz zaślepkę zbiornika wody.
Opłucz zbiornik wody z zewnątrz i osusz czystą suchą szmatką.
Obejrzyj poniższe filmy w zależności od modelu robota, aby zapoznać się z konserwacją krok po kroku.
Poniższe informacje dotyczą modeli z serii 3000.
Naciśnij przycisk zwalniający zbiornik wody i wyciągnij zbiornik wody z robota (patrz rysunek A).
Wyjmij pojemnik na kurz ze zbiornika na wodę (patrz rysunek B).
Opłucz zbiornik na wodę wodą z kranu i osusz go szmatką (patrz rysunek C). Uwaga! nie używaj środków czyszczących.
Pozostaw otwartą pokrywę zbiornika na wodę i pozwól, aby jego wnętrze wyschło.
Włóż pojemnik na kurz z powrotem do zbiornika na wodę (patrz rysunek D).
Napełnij zbiornik na wodę i umieść go z powrotem w urządzeniu (patrz rysunek E).
Uwaga! Upewnij się, że zewnętrzna strona zbiornika na wodę jest sucha i nie używaj detergentów do czyszczenia.
Obejrzyj poniższe filmy w zależności od modelu robota, aby zapoznać się z konserwacją krok po kroku. Jeśli powyższe rozwiązania nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.
Ponieważ zbiorniki na wodę z serii 2000 i 2100 są nieco inne, poniżej przedstawiono odpowiednie czynności w zależności od modelu. Poniższe czynności dotyczą czyszczenia zbiornika na wodę w modelach XU2000:
Naciśnij przycisk zwalniający zbiornik na wodę i wyciągnij zbiornik na wodę z robota (patrz rysunek 1A).
Wyjmij pojemnik na kurz ze zbiornika na wodę (patrz rysunek 1B).
Opłucz zbiornik na wodę wodą z kranu i osusz go szmatką (patrz rysunek 1C). Uwaga! nie używaj środków czyszczących.
Pozostaw otwartą pokrywę zbiornika na wodę i pozwól, aby jego wnętrze wyschło.
Włóż pojemnik na kurz z powrotem do zbiornika na wodę (patrz rysunek 1D).
Napełnij zbiornik na wodę i umieść go z powrotem w urządzeniu (patrz rysunek 1E).
Uwaga! Upewnij się, że zewnętrzna strona zbiornika na wodę jest sucha i nie używaj środków czyszczących.
Obejrzyj poniższe filmy w zależności od modelu robota, aby zapoznać się z konserwacją krok po kroku.
Poniższe czynności dotyczą czyszczenia zbiornika na wodę w modelach XU2100 (ze stacją).
Naciśnij przycisk zwalniający zbiornik na wodę i wyciągnij zbiornik na wodę z robota (patrz rysunek 2A).
Otwórz pokrywkę zbiornika na wodę. (patrz rysunek 2B).
Opłucz zbiornik na wodę wodą z kranu i osusz go z zewnątrz szmatką (patrz rysunek 2C-2D-2E). Uwaga! nie używaj środków czyszczących.
Pozostaw otwartą pokrywę zbiornika na wodę i pozwól, aby jego wnętrze wyschło.
Napełnij zbiornik na wodę i umieść go z powrotem w urządzeniu (patrz rysunek 2F).
Poniższe informacje dotyczą modeli z serii 6000.
Aby rozpocząć, spuść brudną wodę, otwierając pokrywę zbiornika.
Następnie otwórz pokrywę zbiornika czystej wody i umieść zbiornik pod kranem, aby wlać czystą wodę. Należy kontrolować poziom wody, aby zapobiec przepełnieniu.
Jeśli chcesz wyczyścić zbiornik na wodę, zwolnij boczne zatrzaski i wyjmij zbiornik czystej wody. Spłucz brud z powierzchni czystą wodą lub zetrzyj go szmatką, ale nie szoruj szczotką, aby uniknąć uszkodzenia.
Na koniec wyczyść zbiornik brudnej wody, płucząc go wodą lub używając szczotki, aby usunąć zanieczyszczenia z wnętrza.
Jeśli powyższe rozwiązania nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:XU2000/10, XU2000/20, XU2100/10. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›