Jak wyrabiać ciasto na pizzę lub na chleb w makaroniarce Philips
Aby dowiedzieć się, jak używać makaroniarki Philips do wyrabiania ciasta, takiego jak ciasto na pizzę lub chleb, przeczytaj poniższy artykuł.
Włącz makaroniarkę. Jeśli Twoja makaroniarka jest wyposażona w funkcję automatycznego ważenia, wybierz dowolny z programów: do zwykłego makaronu, makaronu jajecznego lub makaronu smakowego (nie będziesz postępować zgodnie z obliczeniami ilości płynu, więc nie ma znaczenia, który program wybierzesz).
Umieść wszystkie suche składniki w komorze mieszania i zamknij pokrywkę.
Powoli wlewaj płynne składniki wzdłuż otworów w pokrywce. Uwaga: w przypadku urządzeń z funkcją automatycznego ważenia nie należy stosować obliczonej ilości wody na wyświetlaczu, lecz trzymać się przepisu.
Pozwól makaroniarce wyrabiać ciasto przez 3:00 minuty, zgodnie ze wskazówkami na wyświetlaczu. Gdy na zegarze programowanym pojawi się 00:00, zatrzymaj makaroniarkę, naciskając przycisk Start/Pauza lub Wł./Wył.
Odłącz urządzenie od prądu i wyjmij ciasto z komory mieszania. Pozostaw ciasto do wyrośnięcia i kontynuuj jak zwykle.
Uwaga!
nie pozostawiaj makaroniarki bez nadzoru, gdy wyrabia ciasto i nie używaj funkcji wyciskania.
Zawsze odłączaj urządzenie od prądu zanim sięgniesz do komory mieszania.
Obejrzyj również poniższe filmy, aby zapoznać się z przykładowymi przepisami na ciasto na pizzę i chleb. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc, jeśli podane przez nas kroki i filmy nie pomogą osiągnąć optymalnej jakości ciasta.
250 g białej mąki 25 g oliwy z oliwek ½ łyżeczki cukru ½ łyżeczki soli ½ opakowania drożdży instant 140 ml ciepłej wody
500 g mąki pszennej pełnoziarnistej 20 g suchych drożdży 1 łyżeczka soli 1,5 łyżeczki przyprawy do chleba 350 ml letniej wody (opcjonalnie: 20–40 g nasion np. słonecznika lub dyni) Czas pieczenia: około 45–60 minut w temperaturze 180°C
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:HR2665/96.