Jak wyrabiać ciasto na pizzę lub na chleb w makaroniarce Philips

Włącz makaroniarkę. Jeśli Twoja makaroniarka jest wyposażona w funkcję automatycznego ważenia, wybierz dowolny z programów: do zwykłego makaronu, makaronu jajecznego lub makaronu smakowego (nie będziesz postępować zgodnie z obliczeniami ilości płynu, więc nie ma znaczenia, który program wybierzesz). Umieść wszystkie suche składniki w komorze mieszania i zamknij pokrywkę. Rozpocznij wyrabianie, naciskając przycisk uruchomienia. Powoli wlewaj płynne składniki wzdłuż otworów w pokrywce. Uwaga: w przypadku urządzeń z funkcją automatycznego ważenia nie należy stosować obliczonej ilości wody na wyświetlaczu, lecz trzymać się przepisu. Pozwól makaroniarce wyrabiać ciasto przez 3:00 minuty, zgodnie ze wskazówkami na wyświetlaczu. Gdy na zegarze programowanym pojawi się 00:00, zatrzymaj makaroniarkę, naciskając przycisk Start/Pauza lub Wł./Wył. Odłącz urządzenie od prądu i wyjmij ciasto z komory mieszania. Pozostaw ciasto do wyrośnięcia i kontynuuj jak zwykle.

nie pozostawiaj makaroniarki bez nadzoru, gdy wyrabia ciasto i nie używaj funkcji wyciskania.

Zawsze odłączaj urządzenie od prądu zanim sięgniesz do komory mieszania.

Obejrzyj również poniższe filmy, aby zapoznać się z przykładowymi przepisami na ciasto na pizzę i chleb. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc, jeśli podane przez nas kroki i filmy nie pomogą osiągnąć optymalnej jakości ciasta.