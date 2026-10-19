ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Centrum Wsparcia

Pomoc Philips

Jak wyrabiać ciasto na pizzę lub na chleb w makaroniarce Philips

Aby dowiedzieć się, jak używać makaroniarki Philips do wyrabiania ciasta, takiego jak ciasto na pizzę lub chleb, przeczytaj poniższy artykuł.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HR2665/96.

Często zadawane pytania

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!

Szukasz czegoś innego?

Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej Philips

Centrum Wsparcia