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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
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Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: CX1030/00, CX1030/01, CX1220/00. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
Kratka wlotu powietrza wentylatora Philips jest brudna
Wentylator Philips wytwarza dziwny zapach
Mój wentylator Philips jest zbyt głośny
Nie mogę włączyć/wyłączyć wentylatora kolumnowego Philips
Przepływ powietrza z wentylatora kolumnowego Philips jest słaby
Wentylator Philips wydaje nietypowe odgłosy podczas oscylacji
Wentylator kolumnowy Philips nagle się wyłącza
Podstawa wentylatora kolumnowego Philips jest niestabilna lub wibruje