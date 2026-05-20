Nie mogę włączyć/wyłączyć wentylatora kolumnowego Philips

Poniższe informacje dotyczą wyłącznie modeli CX1210 i CX1220.



Sprawdź, czy pokrętło jest ustawione w położeniu „OFF” (WYŁ.) (jak pokazano na ilustracji A) dla funkcji zegara. W takim przypadku wentylator nie zostanie włączony po naciśnięciu przycisku „prędkość wentylatora”. Aby włączyć wentylator Philips, ustaw pokrętło w pozycji „ON” (WŁ.), a następnie naciśnij żądaną prędkość wentylatora (jak pokazano na poniższej ilustracji B).

Jeśli urządzenie nadal nie działa, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy.