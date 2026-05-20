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Nie mogę włączyć/wyłączyć wentylatora kolumnowego Philips

Jeśli nie możesz włączyć, wyłączyć lub przełączyć trybu wentylatora kolumnowego Philips, znajdź poniżej możliwe przyczyny i rozwiązania.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: CX1030/00, CX1030/01, CX1220/00. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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