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Jak anulować plan wymiany ostrza OneBlade Club?

Plan wymiany ostrzy można anulować w dowolnym momencie, logując się na swoje konto. Kliknij poniżej swój kraj zamieszkania, aby zarządzać subskrypcją OneBlade Club (aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj Google Chrome):

Austria
Belgia
Czechy
Francja
Niemcy
Włochy
Holandia
Portugalia
Rumunia
Hiszpania
Szwecja
Wielka Brytania
Stany Zjednoczone

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: QP6552/15 , QP2734/20 , QP4631/65 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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