Pomoc Philips Jak anulować plan wymiany ostrza OneBlade Club?

Plan wymiany ostrzy można anulować w dowolnym momencie, logując się na swoje konto. Kliknij poniżej swój kraj zamieszkania, aby zarządzać subskrypcją OneBlade Club (aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj Google Chrome):



Austria

Belgia

Czechy

Francja

Niemcy

Włochy

Holandia

Portugalia

Rumunia

Hiszpania

Szwecja

Wielka Brytania

Stany Zjednoczone

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: QP6552/15 , QP2734/20 , QP4631/65 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›