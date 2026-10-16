Pomoc Philips Czy moje produkty do karmienia Philips Avent są ze sobą zgodne?

Aby dowiedzieć się, które smoczki i butelki dla niemowląt Philips Avent są zgodne ze sobą nawzajem, zapoznaj się z informacjami poniżej.



W 4 sekcjach poniżej znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć o zgodności produktów Philips Avent:

Natural i Natural Response

Natural Glass

Antykolkowy

Nakładka antykolkowa AirFree.

W każdej sekcji pokazano inne połączenie elementów oznaczone znakiem wyboru lub krzyżykiem wskazującym, czy produkty te są ze sobą zgodne.

Natural i Natural Response Poniższa ilustracja pokazuje, które produkty Philips Avent są zgodne z butelkami, pierścieniami mocującymi i smoczkami Natural i Natural Response.



Wskazówki dotyczące produktów Philips Avent Natural i Natural Response: Do butelek Natural i Natural Response dołączany jest taki sam pierścień mocujący. Oznacza to, że pierścieni tych można używać zamiennie. Natural Glass Poniższa ilustracja pokazuje, które produkty Philips Avent są zgodne z naszymi butelkami Natural Glass.



Wskazówki dotyczące butelek Philips Avent Natural Glass: Z butelkami szklanymi można używać pierścieni mocujących i smoczków Natural i Natural Response.

Jednak antykolkowe smoczki / pierścienie mocujące oraz nakładki antykolkowe AirFree nie są zgodne z butelkami Natural Glass. Antykolkowy Poniższa ilustracja pokazuje, które produkty Philips Avent są zgodne z antykolkowymi butelkami, pierścieniami mocującymi i smoczkami. Nakładka antykolkowa AirFree Poniższa ilustracja pokazuje, które produkty Philips Avent są zgodne z nakładką antykolkową AirFree.



Wskazówki dotyczące nakładki antykolkowej Philips Avent AirFree: Nakładki antykolkowej AirFree można używać z każdą plastikową (ale nie szklaną) butelką Philips Avent.

Nakładka antykolkowa AirFree jest zgodna ze smoczkami Philips Avent Natural Response i smoczkami antykolkowymi, jeśli zostaną one zamocowane przy użyciu dołączonego do nich pierścienia mocującego. Dodatkowa pomoc Skontaktuj się z nami w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zgodności produktów Philips Avent.