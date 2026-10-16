Pomoc Philips
Czy moje produkty do karmienia Philips Avent są ze sobą zgodne?
Aby dowiedzieć się, które smoczki i butelki dla niemowląt Philips Avent są zgodne ze sobą nawzajem, zapoznaj się z informacjami poniżej.
W 4 sekcjach poniżej znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć o zgodności produktów Philips Avent:
W każdej sekcji pokazano inne połączenie elementów oznaczone znakiem wyboru lub krzyżykiem wskazującym, czy produkty te są ze sobą zgodne.
Poniższa ilustracja pokazuje, które produkty Philips Avent są zgodne z butelkami, pierścieniami mocującymi i smoczkami Natural i Natural Response.
Wskazówki dotyczące produktów Philips Avent Natural i Natural Response:
- Do butelek Natural i Natural Response dołączany jest taki sam pierścień mocujący. Oznacza to, że pierścieni tych można używać zamiennie.
Poniższa ilustracja pokazuje, które produkty Philips Avent są zgodne z naszymi butelkami Natural Glass.
Wskazówki dotyczące butelek Philips Avent Natural Glass:
- Z butelkami szklanymi można używać pierścieni mocujących i smoczków Natural i Natural Response.
- Jednak antykolkowe smoczki / pierścienie mocujące oraz nakładki antykolkowe AirFree nie są zgodne z butelkami Natural Glass.
Poniższa ilustracja pokazuje, które produkty Philips Avent są zgodne z antykolkowymi butelkami, pierścieniami mocującymi i smoczkami.
Poniższa ilustracja pokazuje, które produkty Philips Avent są zgodne z nakładką antykolkową AirFree.
Wskazówki dotyczące nakładki antykolkowej Philips Avent AirFree:
- Nakładki antykolkowej AirFree można używać z każdą plastikową (ale nie szklaną) butelką Philips Avent.
- Nakładka antykolkowa AirFree jest zgodna ze smoczkami Philips Avent Natural Response i smoczkami antykolkowymi, jeśli zostaną one zamocowane przy użyciu dołączonego do nich pierścienia mocującego.
Skontaktuj się z nami w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zgodności produktów Philips Avent.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCY906/03, SCY963/02, SCY903/01. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›