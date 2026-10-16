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Czy moje produkty do karmienia Philips Avent są ze sobą zgodne?

Aby dowiedzieć się, które smoczki i butelki dla niemowląt Philips Avent są zgodne ze sobą nawzajem, zapoznaj się z informacjami poniżej.

W 4 sekcjach poniżej znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć o zgodności produktów Philips Avent:

  • Natural i Natural Response 

  • Natural Glass 

  • Antykolkowy 

  • Nakładka antykolkowa AirFree.

W każdej sekcji pokazano inne połączenie elementów oznaczone znakiem wyboru lub krzyżykiem wskazującym, czy produkty te są ze sobą zgodne.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCY906/03, SCY963/02, SCY903/01. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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