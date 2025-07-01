ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Centrum Wsparcia

Pomoc Philips

Czy mogę podłączyć kamerę dla dziecka do odbiornika innej elektronicznej niani?

Nie. Odbiornik elektronicznej niani Philips Avent Connected Baby Monitor (SCD921, SCD923) i elektronicznej niani Premium Connected Baby Monitor (SCD971, SCD973) można połączyć tylko z kamerą dziecięcą znajdującą się w tym samym zestawie. Na przykład nie można jej podłączyć do kamery Philips Avent Connected Baby Camera (SCD641, SCD643).

Jeśli chcesz wyświetlać obraz z więcej niż jednej kamery i nadajnika elektronicznego, połącz je za pomocą aplikacji Philips Avent Baby Monitor+.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCD643/26 , SCD973/26 , SCD923/26R1 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

Często zadawane pytania

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!

Szukasz czegoś innego?

Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej Philips

Centrum Wsparcia