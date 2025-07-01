Pomoc Philips Czy mogę podłączyć kamerę dla dziecka do odbiornika innej elektronicznej niani?

Nie. Odbiornik elektronicznej niani Philips Avent Connected Baby Monitor (SCD921, SCD923) i elektronicznej niani Premium Connected Baby Monitor (SCD971, SCD973) można połączyć tylko z kamerą dziecięcą znajdującą się w tym samym zestawie. Na przykład nie można jej podłączyć do kamery Philips Avent Connected Baby Camera (SCD641, SCD643).



Jeśli chcesz wyświetlać obraz z więcej niż jednej kamery i nadajnika elektronicznego, połącz je za pomocą aplikacji Philips Avent Baby Monitor+.