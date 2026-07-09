ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Centrum Wsparcia

Pomoc Philips

Czy do ładowania urządzenia Philips OneBlade można użyć dowolnego zasilacza USB?

Nie, w celu podłączenia urządzenia Philips OneBlade do gniazdka elektrycznego należy używać wyłącznie zasilaczy USB spełniających określone wymagania. Użycie niewłaściwego typu zasilacza może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Więcej informacji można znaleźć poniżej.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: QP1924/24 , QP6507/23 , QP6552/30 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

Często zadawane pytania

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!

Szukasz czegoś innego?

Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej Philips

Centrum Wsparcia