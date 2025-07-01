Dlaczego wewnątrz golarki / trymera / maszynki do strzyżenia Philips znajduje się biały smar?

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Podczas procesu produkcyjnego firma Philips dodaje kroplę białego smaru do obracającego się metalowego sworznia pod elementem tnącym wielu maszynek do strzyżenia włosów, golarek wielofunkcyjnych i trymerów do brody.
Smar ten powinien się tam znajdować i ma za zadanie utrzymywać smarowanie sworznia przez cały okres użytkowania produktu.
Uwaga:
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HC3723/15, HC3721/15, HC5721/15. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›