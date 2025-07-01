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W niektórych sytuacjach można przywrócić cykl szczotkowania w aplikacji Sonicare for Kids.
Jeśli nadal występują problemy z aplikacją Sonicare for Kids, skontaktuj się z nami bezpośrednio pod adresem kontakt z działem pomocy technicznej firmy Philips | Philips w celu uzyskania dalszej pomocy.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX6500/33, HX6600/42, HX6600/41. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
Jak przywrócić cykl szczotkowania w aplikacji Sonicare for Kids?
Co się stanie z danymi aplikacji Sonicare for Kids, jeśli zmienię urządzenie?
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Jakie główki pasują do szczoteczki Sonicare?
Jak zarejestrować szczoteczkę Sonicare?
Jak czyścić szczoteczkę do zębów Philips Sonicare?
Jak połączyć szczoteczkę do zębów z aplikacją Sonicare?