Pomoc Philips Jak przywrócić cykl szczotkowania w aplikacji Sonicare for Kids?

W niektórych sytuacjach można przywrócić cykl szczotkowania w aplikacji Sonicare for Kids.

Wybierz profil dziecka w aplikacji. Wybierz przycisk kalendarza po lewej stronie ekranu. Wybierz opcję „Mój kalendarz”. Kliknij słońce i/lub księżyc w zależności od tego, czego brakuje, aby obok dnia pojawił się zielony znacznik wyboru. Tam, gdzie znajdował się czerwony znak „X” powinna być widoczna żółta ikona. Przejdź do panelu rodzica. Kliknij miejsce, w którym znajdują się żółte półkola. Są to poranne i wieczorne sesje, podczas których wnioskowano o punkty. Zaznacz zielony znacznik wyboru. Spowoduje to przyznanie punktów za wcześniej pominięte sesje i przywrócenie passy szczotkowania zębów!

Jeśli nadal występują problemy z aplikacją Sonicare for Kids, skontaktuj się z nami bezpośrednio pod adresem kontakt z działem pomocy technicznej firmy Philips | Philips w celu uzyskania dalszej pomocy.









