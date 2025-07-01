Główną zaletą naszego smoczka Natural Response jest to, że zachowuje się bardziej jak pierś, dzięki czemu dziecko pije, połyka i oddycha w swoim naturalnym rytmie. Tak jak robiłoby to podczas karmienia piersią. Mleko wypływa ze smoczka tylko wtedy, gdy noworodek aktywnie pije. Smoczek Natural Response nie przecieka. Twój maluch zawsze kontroluje wypływ mleka i może pić i przerywać karmienie, kiedy tylko zechce. Niezależnie od tego, czy karmisz piersią, czy butelką, smoczek Natural Response zapewnia swobodę przełączania się między tymi dwoma metodami karmienia.

W połączeniu z naszą nakładką antykolkową AirFree, smoczek pozostaje pełen mleka, a nie powietrza. Zapewnia komfort podczas karmienia i został zaprojektowany w celu zmniejszenia typowych problemów, takich jak kolka i refluks gazowy.

Oswojenie się dziecka ze smoczkiem Natural Response może wymagać kilku prób. Nie zniechęcaj się więc, jeśli po kilku próbach maluch odmówi przyjęcia nowego smoczka. Znalezienie odpowiedniego smoczka może zająć od 2 do 3 prób, zwłaszcza w przypadku przejścia z butelki o wolnym przepływie.