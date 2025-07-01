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Jak mogę skorzystać z Gwarancji zwrotu pieniędzy?

Odwiedź stronę www.philips.com/sonicare-moneyback, aby zapoznać się z zasadami i procedurami obowiązującymi w danym kraju, aby uzyskać Gwarancję zwrotu pieniędzy.
 

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX7429/01, HX4033/21, HX4021/01. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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