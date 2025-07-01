Smoczki Natural Response działają inaczej. Smoczki te uwalniają mleko tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie pije. Smoczki te można wybrać w oparciu o preferencje dziecka dotyczące tempa picia (wolniej lub szybciej). Każde dziecko jest wyjątkowe i będzie miało własny rytm picia. Dlatego nawigacja smoczka, która jest pokazana na opakowaniach produktów, nie koncentruje się na wieku, ale na prędkości przepływu od bardzo wolnego do bardzo szybkiego.

Jeśli używano oryginalnego smoczka Philips Avent Natural, Twoje dziecko może potrzebować wyższego przepływu ze smoczkiem Natural Response, ponieważ jest przyzwyczajone do szybszego przepływu mleka przy mniejszym wysiłku.

Początkowo na opakowaniach smoczków stosowaliśmy oznaczenia wieku (miesiąca). Oznaczenia te miały być wskazówką od czego powinno zacząć przeciętne dziecko. Otrzymaliśmy opinie, że wyglądało to bardziej jak recepta niż zalecenie. Prowadziło to do wątpliwości przy zmianie smoczków na smoczki o różnej prędkości przepływu w oparciu o sygnały dziecka.

Każde dziecko ma swój własny rytm picia. Niech kieruje nim styl picia dziecka, a nie jego wiek.

Zachowaliśmy oznaczenie wieku dla naszych butelek, aby pomóc Ci wybrać odpowiedni rozmiar pojemnika, który pasuje do ilości mleka, które dzieci zwykle piją.