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Jak używać elektrycznego laktatora Philips Avent bez użycia rąk?

Nauka prawidłowej konfiguracji i obsługi bezdotykowego elektrycznego laktatora Philips jest ważna dla bezpiecznego i wygodnego odciągania pokarmu oraz efektywnego odciągania mleka.

Skorzystaj z naszych pomocnych narzędzi i filmów instruktażowych, aby dowiedzieć się, jak wykonać wszystkie czynności, od montażu po odciąganie pokarmu, czyszczenie i prawidłowe dobranie rozmiaru.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCF531/11, SCF532/11, SCF439/01. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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