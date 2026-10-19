Pomoc Philips Jak używać elektrycznego laktatora Philips Avent bez użycia rąk?

Nauka prawidłowej konfiguracji i obsługi bezdotykowego elektrycznego laktatora Philips jest ważna dla bezpiecznego i wygodnego odciągania pokarmu oraz efektywnego odciągania mleka.

Skorzystaj z naszych pomocnych narzędzi i filmów instruktażowych, aby dowiedzieć się, jak wykonać wszystkie czynności, od montażu po odciąganie pokarmu, czyszczenie i prawidłowe dobranie rozmiaru.

Mierzenie rozmiaru brodawki sutkowej Używanie osłonek piersi i wkładek w odpowiednim rozmiarze ma kluczowe znaczenie dla wygodnego, bezbolesnego odciągania pokarmu i optymalnego odciągania mleka. Obejrzyj poniższy film lub wypróbuj nasze cyfrowe narzędzie do doboru rozmiaru, aby dowiedzieć się, jak znaleźć odpowiedni rozmiar. Jak złożyć urządzenie Obejrzyj nasz przewodnik wideo dotyczący szybkiego i łatwego montażu laktatora. Jak zdemontować laktator Postępuj zgodnie z tym przewodnikiem wideo, aby zdemontować laktator. Sprawdzanie dopasowania Przed rozpoczęciem odciągania pokarmu obejrzyj ten film, aby dokładnie sprawdzić dopasowanie osłonek piersi lub wkładek. Sposób korzystania Dowiedz się, jak wygodnie odciągać mleko za pomocą laktatora. Czyszczenie i dezynfekcja Dowiedz się, jak utrzymać laktator w czystości i przygotować go do każdej sesji odciągania pokarmu. Potrzebujesz więcej pomocy? Jeśli nadal potrzebujesz pomocy w odciąganiu pokarmu, przejdź do strony produktu i zapoznaj się z instrukcją obsługi online lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w swoim kraju.