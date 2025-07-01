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Kiedy należy kupić laktator?

Zalecamy wstrzymanie się z zakupem laktatora do czasu zbliżającego się terminu porodu, a najlepiej po porodzie, gdy karmienie piersią jest już ugruntowane.

Organizm przechodzi wiele zmian podczas ciąży, porodu i połogu, a każde niemowlę ma inne nawyki żywieniowe. Dlatego znacznie łatwiej jest poznać swoje potrzeby w zakresie odciągania pokarmu i wybrać odpowiedni model dopiero po narodzinach dziecka.

Zalecamy rozpoczęcie poszukiwań odpowiedniego laktatora odpowiednio wcześnie i zapoznanie się z różnymi rodzajami laktatorów Philips Avent. Więcej informacji znajdziesz na stronie philips.com > Pielęgnacja dziecka i matki > Laktatory i pielęgnacja piersi.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCF531/11 , SCF532/11 , SCF439/01 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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