Pomoc Philips Kiedy należy kupić laktator?

Zalecamy wstrzymanie się z zakupem laktatora do czasu zbliżającego się terminu porodu, a najlepiej po porodzie, gdy karmienie piersią jest już ugruntowane.

Organizm przechodzi wiele zmian podczas ciąży, porodu i połogu, a każde niemowlę ma inne nawyki żywieniowe. Dlatego znacznie łatwiej jest poznać swoje potrzeby w zakresie odciągania pokarmu i wybrać odpowiedni model dopiero po narodzinach dziecka.

Zalecamy rozpoczęcie poszukiwań odpowiedniego laktatora odpowiednio wcześnie i zapoznanie się z różnymi rodzajami laktatorów Philips Avent. Więcej informacji znajdziesz na stronie philips.com > Pielęgnacja dziecka i matki > Laktatory i pielęgnacja piersi.