Jak zapobiec rozlewaniu się mleka z laktatora Philips Avent bez użycia rąk?

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Laktator może rozlać mleko z powodu nieprawidłowego montażu osłonki piersi i kubka. Połączenie między osłonką piersi a kubkiem musi być całkowicie uszczelnione i zamknięte.
Podczas montażu należy upewnić się, że obręcz jest całkowicie zwinięta na krawędzie kubka do zbierania mleka.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCF531/11, SCF532/11, SCF439/01.
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