Pomoc Philips Jak golić lub przycinać włosy w różnych częściach ciała, aby uzyskać najlepsze rezultaty?

Golarka damska Philips jest wyposażona w głowicę golącą i głowicę przycinającą. Obejrzyj filmy lub przeczytaj poniższy artykuł, aby dowiedzieć się, jak golić lub przycinać włosy w różnych częściach ciała.

Niektóre modele oferują dwie prędkości. Wybierz prędkość zapewniającą największy komfort w miejscu, które chcesz ogolić. Aby zmienić ustawienie prędkości, po włączeniu golarki damskiej naciśnij ponownie wyłącznik.

Sprawdź na pudełku lub w instrukcji obsługi, jakie nasadki są dołączone do danego modelu.

Jak golić nogi Aby ogolić nogi, zamocuj głowicę golącą do uchwytu. Naciśnij wyłącznik. Przyłóż golarkę płasko do skóry i delikatnie gol w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów. W przypadku włosów dłuższych niż 3 mm zamocuj nasadkę grzebieniową do głowicy golącej. Przed rozpoczęciem golenia bez nasadki grzebieniowej przytnij włosy do długości 3 mm. Jak golić pachy Aby ogolić pachy, zamocuj głowicę golącą do uchwytu. Naciśnij wyłącznik. Unieś ramię i połóż dłoń na plecach, aby naciągnąć skórę. Delikatnie przesuwaj golarkę w górę i w dół. W przypadku włosów dłuższych niż 3 mm zamocuj nasadkę grzebieniową do głowicy golącej. Przed rozpoczęciem golenia bez nasadki grzebieniowej przytnij włosy do długości 3 mm. Jak golić, przycinać i modelować okolice bikini Stylizuj i modeluj okolice bikini za pomocą głowicy przycinającej do bikini. Użyj wolnej ręki, aby naciągnąć skórę. Przyłóż głowicę przycinającą płasko do skóry, aby przyciąć włosy. Przyłóż głowicę przycinającą prostopadle do skóry, aby stworzyć różne fryzury w okolicy bikini. Aby przyciąć włosy do długości 3 mm, zamocuj nasadkę do przycinania bikini do głowicy przycinającej. Urządzenie do usuwania włosów na twarzy (tylko wybrane modele) Usuwaj owłosienie z twarzy za pomocą urządzenia do usuwania włosów na twarzy. Aby włączyć urządzenie do usuwania włosów na twarzy, przekręć jego dolną część z pozycji „O” do pozycji „I”. Przesuwaj urządzenie do usuwania włosów na twarzy, wykonując okrężne ruchy. Urządzenia do usuwania włosów na twarzy można używać na górnej wardze, czole, linii szczęki, policzkach i podbródku.