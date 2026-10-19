Jak golić lub przycinać włosy w różnych częściach ciała, aby uzyskać najlepsze rezultaty?

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Golarka damska Philips jest wyposażona w głowicę golącą i głowicę przycinającą. Obejrzyj filmy lub przeczytaj poniższy artykuł, aby dowiedzieć się, jak golić lub przycinać włosy w różnych częściach ciała.
Niektóre modele oferują dwie prędkości. Wybierz prędkość zapewniającą największy komfort w miejscu, które chcesz ogolić. Aby zmienić ustawienie prędkości, po włączeniu golarki damskiej naciśnij ponownie wyłącznik.
Sprawdź na pudełku lub w instrukcji obsługi, jakie nasadki są dołączone do danego modelu.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: BRL114/00, BRL147/00, BRL136/00. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
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