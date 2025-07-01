Czytałem(-am) wiadomości o smoczkach i BPA – jak potwierdzicie, że smoczki Philips Avent nie zawierają BPA?

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Wszystkie smoczki Philips Avent nie zawierają BPA. Jako wiodąca marka produktów dla rodziców i dzieci Philips Avent uznaje bezpieczeństwo swoich klientów za najwyższy priorytet. Zapewniamy to poprzez pełną zgodność ze wszystkimi obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa ustalonymi przez prawodawców na całym świecie oraz poprzez przestrzeganie najsurowszych norm.
W związku z wiadomościami na temat smoczka Philips Avent SCF085/60 sprawdziliśmy nasze wyniki i przeprowadziliśmy dalsze testy z DEKRA, największą na świecie niezależną organizacją ekspertów w zakresie testowania, kontroli i certyfikacji. Testy te potwierdzają również, że nie ma wykrywalnego BPA w naszych smoczkach, w tym w testowanej próbce, i potwierdziły, że nie zawierają BPA.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCF094/02 , SCF094/01 , SCF094/04 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
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