Pomoc Philips Jak korzystać z nasadki ProGuide?

ProGuide pomaga utrzymać głowicę depilującą pod idealnym kątem 75°, zapewniając optymalne rezultaty i naciągając skórę, dzięki czemu depilacja jest bardziej komfortowa.

Aby skorzystać z ProGuide, wykonaj poniższe czynności:

Odłącz górną część głowicy depilującej. Przymocuj nasadkę ProGuide do głowicy depilującej. Umieść depilator z nasadką ProGuide płasko na skórze i depiluj jak zwykle.

Nasadka ProGuide powinna zawsze przylegać płasko do skóry, aby zapewnić odpowiedni kąt. Nie przechylaj nasadki ProGuide do góry.