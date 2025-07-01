Jak korzystać z nasadki ProGuide?

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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
ProGuide pomaga utrzymać głowicę depilującą pod idealnym kątem 75°, zapewniając optymalne rezultaty i naciągając skórę, dzięki czemu depilacja jest bardziej komfortowa.
Aby skorzystać z ProGuide, wykonaj poniższe czynności:
Nasadka ProGuide powinna zawsze przylegać płasko do skóry, aby zapewnić odpowiedni kąt. Nie przechylaj nasadki ProGuide do góry.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: BRE750/00, BRE709/00, BRE711/00. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
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