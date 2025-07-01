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Jak korzystać z nasadki ProGuide?

ProGuide pomaga utrzymać głowicę depilującą pod idealnym kątem 75°, zapewniając optymalne rezultaty i naciągając skórę, dzięki czemu depilacja jest bardziej komfortowa.

Aby skorzystać z ProGuide, wykonaj poniższe czynności:

  1. Odłącz górną część głowicy depilującej.
  2. Przymocuj nasadkę ProGuide do głowicy depilującej.
  3. Umieść depilator z nasadką ProGuide płasko na skórze i depiluj jak zwykle.

Nasadka ProGuide powinna zawsze przylegać płasko do skóry, aby zapewnić odpowiedni kąt. Nie przechylaj nasadki ProGuide do góry.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: BRE750/00, BRE709/00, BRE711/00. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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