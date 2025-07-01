W przypadku obszarów wymagających dodatkowej uwagi można przytrzymać nasadkę SkinLED w jednym miejscu przez maksymalnie 10 sekund.

Aby proces przebiegł spójnie i komfortowo, wykonuj stabilne ruchy i nie zbliżaj urządzenia do obszaru pod oczami.

Nie używaj nasadki SkinLED na oczach i nie kieruj wiązki światła na otwarte lub zamknięte oczy.