Razem z Tobą chronimy Twojego maluszka

Poznaj ofertę podgrzewaczy do butelek i sterylizatorów, które doskonale chronią Twojego maluszka. Nasze elektryczne i mikrofalowe sterylizatory do butelek zabijają 99,9% zarazków i zajmują mało miejsca w kuchni. W porze posiłku użyj naszych podgrzewaczy do butelek, aby rozmrozić i delikatnie podgrzać mleko do idealnej temperatury.