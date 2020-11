Sprawdź zgodność z samochodem

Dostępne są cztery wersje: typ A, dostarczany z diodami LED-HL [H7] Philips. Typ B, typ C i typ D sprzedawane oddzielnie, zapewniające dopasowanie do dodatkowych modeli samochodów. Typ C jest zgodny z diodami LED-HL [~H7] Philips Ultinon i Ultinon Essential.