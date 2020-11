Trwałe oświetlenie, porównywalne z żywotnością samochodu

Zależy Ci na jasnym i stylowym oświetleniu głównym , ale nie chcesz stale wymieniać przepalonych żarówek. To główna słabość tradycyjnego oświetlenia — im mocniejsze światło, tym krótszy okres eksploatacji. Zapewniające większą intensywność źródła światła LED są o wiele trwalsze, a produkty LED Philips X-tremeUltinon charakteryzują się wręcz doskonałą trwałością. Dzięki takim elementom jak systemy zarządzania ciepłem AirFlux i AirCool ich okres eksploatacji wynosi nawet do 12 lat. Większość osób w tym czasie zmienia samochód, co oznacza, że stylowe nowe oświetlenie wytrzyma tak długo, jak Twój samochód.