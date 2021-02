Wyjątkowe chipy Lumileds LED OEM zapewniają doskonałą wydajność

Oświetlenie Philips X-tremeUltinon gen2 jest jedynym ulepszonym oświetleniem LED na rynku posprzedażnym wykorzystującym chipy LED OEM: Lumileds LUXEON Altilon SMD. Doskonałej jakości światło charakteryzuje się niezwykle ostrą linią odcięcia, co zapewnia doskonały model wiązki światła. Oznacza to, że wiązka światła dokładnie oświetla to, co znajduje się przed kierowcą, bez oślepiania innych osób, zapewniając większe bezpieczeństwo w ciemności. Jednym z powodów, dla którego najwięksi producenci samochodów na świecie wybierają chipy Lumileds LED i żarówki samochodowe firmy Philips, jest fakt, że są one wyposażone w najlepsze elementy, zapewniając najlepszą wydajność.