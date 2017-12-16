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Produkcja zakończona

Monitor panoramiczny LCD

160E1SB/00

5

| (4) Opinie | 100% poleca ten produkt

Wyświetlacz HD 16:9 z błyszczącą obudową

Ciesz się doskonałej jakości, panoramicznym wyświetlaczem HD ze wsparciem dla systemu Windows Vista! Monitor 160E1 ma atrakcyjne, błyszczące wykończenie oraz wygodne funkcje, a wszystko to za niewygórowaną cenę.

Poznaj wszystkie korzyści

Wyświetlacz HD 16:9 z błyszczącą obudową

  • 41 cm/16" panoramiczny E-line

  • 40 cm (15,6") panoramiczny

Możliwość odtwarzania treści w formacie HD

Ten monitor to wyświetlacz zapewniający wyjątkową jakość obrazu telewizyjnego o wysokiej rozdzielczości, w pełni przygotowanym do odbioru programów HD, na przykład, z obsługujących tę technologię dekoderów. Monitor HD oferuje wyższą jakość obrazu niż w przypadku trybu bez przeplotu (Progressive Scan), spełniając jednocześnie wymagające normy dotyczące wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości i obsługi wysokiej jakości sygnału wizyjnego przesyłanego za pomocą złączy analogowych VGA lub nieskompresowanych złączy cyfrowych DVI. Urządzenie obsługuje standard HDCP i umożliwia wyświetlanie obrazów w rozdzielczości 720p (1280 x 720p przy częstotliwości 50 oraz 60 Hz dla w trybie bez przeplotu) oraz 1080i (1920 x 1080i przy 50 i 60 Hz w trybie z przeplotem).

Panoramiczny wyświetlacz 16:9 zapewnia najlepsze efekty wizualne dla gier i wideo

Współczynnik proporcji określa stosunek szerokości do wysokości obrazu. Wartość 16:9 dla obrazu panoramicznego jest standardowym współczynnikiem proporcji stosowanym zarówno w przypadku telewizji analogowej i wysokiej rozdzielczości, jak i telewizji cyfrowej w Europie. Dzięki współczynnikowi proporcji 16:9 możliwe jest oglądanie gier bądź obrazu wideo bez czarnych pasów u góry i u dołu ekranu oraz bez utraty jakości w wyniku zmiany skali poprzez dostosowywanie obrazu do rozmiaru ekranu.

Szybki czas reakcji od wł. do wył. 8 ms: doskonała jakość tekstu i grafiki

Czas reakcji to okres, w którym komórka ciekłego kryształu przechodzi ze stanu aktywnego (czarna) do nieaktywnego (biała) i ponownie do stanu aktywnego (czarna). Czas ten jest mierzony w milisekundach. Im krótszy, tym lepszy — krótszy czas reakcji odpowiada szybszym zmianom stanu i skutkuje mniejszą liczbą widocznych artefaktów podczas wyświetlania zmieniających się tekstów i obrazów. Czas reakcji jest szczególnie ważny podczas wyświetlania dokumentów biznesowych, wykresów i zdjęć.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

4

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

16/12/2017

Česká republika

Česká republika

špičkový výrobek

mámjej již dlouho a zatím jsem nenašel žádnou chybu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

16/01/2020

România

România

Monitor fiabil

Are 8 ani si ceva si functioneaza impecabil. Multumesc Philips!

Zalety

rezistent in timp

Wady

-

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 231E1SB LCD monitor

Data użycia 2018-01-16

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 231E1SB LCD monitor

Data użycia 2018-01-16

05/07/2019

Україна

Україна

Хороший монитор

Хороший монитор, имеющий современный дизайн, легкий в использовании. Пользуемся им в офисе. Ни я, ни коллеги никаких недостатков в работе с ним пока не обнаружили. Диагональ достаточная для рассмотрения нескольких файлов одновременно.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 231E1SB LCD monitor

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 231E1SB LCD monitor

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie