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Produkcja zakończona
160E1SB/00
Wyświetlacz HD 16:9 z błyszczącą obudową
Ciesz się doskonałej jakości, panoramicznym wyświetlaczem HD ze wsparciem dla systemu Windows Vista! Monitor 160E1 ma atrakcyjne, błyszczące wykończenie oraz wygodne funkcje, a wszystko to za niewygórowaną cenę.
41 cm/16" panoramiczny E-line
40 cm (15,6") panoramiczny
Ten monitor to wyświetlacz zapewniający wyjątkową jakość obrazu telewizyjnego o wysokiej rozdzielczości, w pełni przygotowanym do odbioru programów HD, na przykład, z obsługujących tę technologię dekoderów. Monitor HD oferuje wyższą jakość obrazu niż w przypadku trybu bez przeplotu (Progressive Scan), spełniając jednocześnie wymagające normy dotyczące wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości i obsługi wysokiej jakości sygnału wizyjnego przesyłanego za pomocą złączy analogowych VGA lub nieskompresowanych złączy cyfrowych DVI. Urządzenie obsługuje standard HDCP i umożliwia wyświetlanie obrazów w rozdzielczości 720p (1280 x 720p przy częstotliwości 50 oraz 60 Hz dla w trybie bez przeplotu) oraz 1080i (1920 x 1080i przy 50 i 60 Hz w trybie z przeplotem).
Współczynnik proporcji określa stosunek szerokości do wysokości obrazu. Wartość 16:9 dla obrazu panoramicznego jest standardowym współczynnikiem proporcji stosowanym zarówno w przypadku telewizji analogowej i wysokiej rozdzielczości, jak i telewizji cyfrowej w Europie. Dzięki współczynnikowi proporcji 16:9 możliwe jest oglądanie gier bądź obrazu wideo bez czarnych pasów u góry i u dołu ekranu oraz bez utraty jakości w wyniku zmiany skali poprzez dostosowywanie obrazu do rozmiaru ekranu.
Czas reakcji to okres, w którym komórka ciekłego kryształu przechodzi ze stanu aktywnego (czarna) do nieaktywnego (biała) i ponownie do stanu aktywnego (czarna). Czas ten jest mierzony w milisekundach. Im krótszy, tym lepszy — krótszy czas reakcji odpowiada szybszym zmianom stanu i skutkuje mniejszą liczbą widocznych artefaktów podczas wyświetlania zmieniających się tekstów i obrazów. Czas reakcji jest szczególnie ważny podczas wyświetlania dokumentów biznesowych, wykresów i zdjęć.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
5.0
z 5
4
Opinie
100%
poleca ten produkt
bred
16/12/2017
Česká republika
špičkový výrobek
mámjej již dlouho a zatím jsem nenašel žádnou chybu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Sezz
16/01/2020
România
Monitor fiabil
Are 8 ani si ceva si functioneaza impecabil. Multumesc Philips!
Zalety
rezistent in timp
Wady
-
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 231E1SB LCD monitor
Data użycia 2018-01-16
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 231E1SB LCD monitor
Data użycia 2018-01-16
HelgaNOLF
05/07/2019
Україна
Хороший монитор
Хороший монитор, имеющий современный дизайн, легкий в использовании. Пользуемся им в офисе. Ни я, ни коллеги никаких недостатков в работе с ним пока не обнаружили. Диагональ достаточная для рассмотрения нескольких файлов одновременно.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 231E1SB LCD monitor
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 231E1SB LCD monitor