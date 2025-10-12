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Produkcja zakończona

Monitor LED

160EL1SB/00

Wyświetlacz LED: Kontrast nigdy nie wyglądał lepiej!

Ten ekologiczny wyświetlacz LED charakteryzuje się doskonałym współczynnikiem kontrastu 1000000:1. Naturalne kolory, funkcja SmartContrast i błyszczące wykończenie sprawiają, że model 160EL1 jest wprost stworzony dla Ciebie.

Poznaj wszystkie korzyści

Wyświetlacz LED: Kontrast nigdy nie wyglądał lepiej!

  • Monitor 15,6'' (39,6 cm) E-line

  • 1366 x 768 HD

Technologia LED zapewnia naturalne kolory

Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.

Współczynnik SmartContrast 1000000:1 zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów

Współczynnik SmartContrast 1000000:1 zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów

Potrzebujesz płaskiego wyświetlacza LCD o największym kontraście i najżywszych obrazach? Połączenie zaawansowanej obróbki sygnału wideo i wyjątkowej technologii przyciemnianego podświetlenia zapewnia niezwykle żywy obraz. Kontrast SmartContrast pozwala uzyskać większy kontrast dzięki doskonałemu poziomowi czerni oraz wiernie odwzorowanym cieniom i ciemnym kolorom, zapewniając jasny, naturalny obraz.

Ekologiczny wyświetlacz, nie zawiera rtęci

Monitory firmy Philips z podświetleniem LED nie zawierają rtęci — jednej z najbardziej toksycznych substancji występujących w naturze, która ma wpływ zarówno na ludzi, jak i na zwierzęta. Dzięki temu wpływ monitora na środowisko jest mniejszy — od momentu wytworzenia do utylizacji.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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