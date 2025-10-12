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160EL1SB/00
Wyświetlacz LED: Kontrast nigdy nie wyglądał lepiej!
Ten ekologiczny wyświetlacz LED charakteryzuje się doskonałym współczynnikiem kontrastu 1000000:1. Naturalne kolory, funkcja SmartContrast i błyszczące wykończenie sprawiają, że model 160EL1 jest wprost stworzony dla Ciebie.
Monitor 15,6'' (39,6 cm) E-line
1366 x 768 HD
Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.
Potrzebujesz płaskiego wyświetlacza LCD o największym kontraście i najżywszych obrazach? Połączenie zaawansowanej obróbki sygnału wideo i wyjątkowej technologii przyciemnianego podświetlenia zapewnia niezwykle żywy obraz. Kontrast SmartContrast pozwala uzyskać większy kontrast dzięki doskonałemu poziomowi czerni oraz wiernie odwzorowanym cieniom i ciemnym kolorom, zapewniając jasny, naturalny obraz.
Monitory firmy Philips z podświetleniem LED nie zawierają rtęci — jednej z najbardziej toksycznych substancji występujących w naturze, która ma wpływ zarówno na ludzi, jak i na zwierzęta. Dzięki temu wpływ monitora na środowisko jest mniejszy — od momentu wytworzenia do utylizacji.
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