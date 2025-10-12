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  • Ergonomiczny monitor dla firm zapewnia większą wydajność w pracy
  • Ergonomiczny monitor dla firm zapewnia większą wydajność w pracy
  • Ergonomiczny monitor dla firm zapewnia większą wydajność w pracy
  • Ergonomiczny monitor dla firm zapewnia większą wydajność w pracy

Produkcja zakończona

BrillianceMonitor LCD z podświetleniem LED

190BL1CB/00

Ergonomiczny monitor dla firm zapewnia większą wydajność w pracy
Funkcje SmartImage, Front Stereo Audio, port USB i podstawa Ergo sprawiają, że ten energooszczędny monitor dla firm 190BL1 zapewnia większą wydajność pracy
Poznaj wszystkie korzyści

Ergonomiczny monitor dla firm zapewnia większą wydajność w pracy

  • B-line

  • 48,3 cm (19")

  • Format 16:10

Technologia LED zapewnia naturalne kolory

Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.

Regulacja wysokości w zakresie 70 mm gwarantuje idealnie dopasowane ustawienie

Podstawa Compact Ergo monitora Philips jest niezwykle elastyczna: umożliwia odchylenie, obrót i regulację wysokości w taki sposób, aby każdy użytkownik monitora mógł dobrać kąt oglądania do własnych potrzeb oraz zapewnić maksymalny komfort oglądania i wydajność pracy.

Regulacja pochylenia i obrotu zapewnia idealny kąt widzenia

Regulacja pochylenia i obrotu ekranu to mechanizm wbudowany w podstawę monitora, dzięki czemu można go obracać oraz przechylać w przód lub w tył.

Specyfikacja techniczna

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie