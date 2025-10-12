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Produkcja zakończona
190BL1CB/00
B-line
48,3 cm (19")
Format 16:10
Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.
Podstawa Compact Ergo monitora Philips jest niezwykle elastyczna: umożliwia odchylenie, obrót i regulację wysokości w taki sposób, aby każdy użytkownik monitora mógł dobrać kąt oglądania do własnych potrzeb oraz zapewnić maksymalny komfort oglądania i wydajność pracy.
Regulacja pochylenia i obrotu ekranu to mechanizm wbudowany w podstawę monitora, dzięki czemu można go obracać oraz przechylać w przód lub w tył.
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