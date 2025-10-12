Regulacja wysokości w zakresie 70 mm gwarantuje idealnie dopasowane ustawienie

Podstawa Compact Ergo monitora Philips jest niezwykle elastyczna: umożliwia odchylenie, obrót i regulację wysokości w taki sposób, aby każdy użytkownik monitora mógł dobrać kąt oglądania do własnych potrzeb oraz zapewnić maksymalny komfort oglądania i wydajność pracy.