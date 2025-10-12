Możliwość odtwarzania treści w formacie HD

Ten monitor to wyświetlacz zapewniający wyjątkową jakość obrazu telewizyjnego o wysokiej rozdzielczości, w pełni przygotowanym do odbioru programów HD, na przykład, z obsługujących tę technologię dekoderów. Monitor HD oferuje wyższą jakość obrazu niż w przypadku trybu bez przeplotu (Progressive Scan), spełniając jednocześnie wymagające normy dotyczące wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości i obsługi wysokiej jakości sygnału wizyjnego przesyłanego za pomocą złączy analogowych VGA lub nieskompresowanych złączy cyfrowych DVI. Urządzenie obsługuje standard HDCP i umożliwia wyświetlanie obrazów w rozdzielczości 720p (1280 x 720p przy częstotliwości 50 oraz 60 Hz dla w trybie bez przeplotu) oraz 1080i (1920 x 1080i przy 50 i 60 Hz w trybie z przeplotem).