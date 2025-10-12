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Produkcja zakończona
190EL1SB/00
Wyświetlacz LED: Kontrast nigdy nie wyglądał lepiej!
Ten ekologiczny wyświetlacz LED charakteryzuje się doskonałym współczynnikiem kontrastu 1000000:1. Podwójne wejścia, naturalne kolory, funkcja SmartContrast i błyszczące wykończenie sprawiają, że model 190EL1 jest wprost stworzony dla Ciebie.
Monitor 19'' (48,3 cm) E-line
1440 x 900 HD+
Atrakcyjne, eleganckie, błyszczące wykończenie doskonale komponuje się z wystrojem wnętrza.
Produkty firmy Philips zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami określonymi w dyrektywie dotyczącej ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS), które ograniczają możliwość użycia ołowiu i innych toksycznych substancji szkodliwych dla zdrowia oraz środowiska.
Ten monitor to wyświetlacz zapewniający wyjątkową jakość obrazu telewizyjnego o wysokiej rozdzielczości, w pełni przygotowanym do odbioru programów HD, na przykład, z obsługujących tę technologię dekoderów. Monitor HD oferuje wyższą jakość obrazu niż w przypadku trybu bez przeplotu (Progressive Scan), spełniając jednocześnie wymagające normy dotyczące wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości i obsługi wysokiej jakości sygnału wizyjnego przesyłanego za pomocą złączy analogowych VGA lub nieskompresowanych złączy cyfrowych DVI. Urządzenie obsługuje standard HDCP i umożliwia wyświetlanie obrazów w rozdzielczości 720p (1280 x 720p przy częstotliwości 50 oraz 60 Hz dla w trybie bez przeplotu) oraz 1080i (1920 x 1080i przy 50 i 60 Hz w trybie z przeplotem).
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