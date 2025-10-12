ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie prezentujące widok produktu z przodu, z góry i z lewej strony
  • Zdjęcie prezentujące widok produktu z przodu, z góry i z lewej strony

Produkcja zakończona

Monitor LED

190EL1SB/00

Wyświetlacz LED: Kontrast nigdy nie wyglądał lepiej!

Ten ekologiczny wyświetlacz LED charakteryzuje się doskonałym współczynnikiem kontrastu 1000000:1. Podwójne wejścia, naturalne kolory, funkcja SmartContrast i błyszczące wykończenie sprawiają, że model 190EL1 jest wprost stworzony dla Ciebie.

Poznaj wszystkie korzyści

Wyświetlacz LED: Kontrast nigdy nie wyglądał lepiej!

  • Monitor 19'' (48,3 cm) E-line

  • 1440 x 900 HD+

Błyszczące wykończenie to doskonałe dopełnienie wystroju wnętrza

Atrakcyjne, eleganckie, błyszczące wykończenie doskonale komponuje się z wystrojem wnętrza.

Zgodność z normą RoHS zapewniona w trosce o środowisko naturalne

Produkty firmy Philips zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami określonymi w dyrektywie dotyczącej ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS), które ograniczają możliwość użycia ołowiu i innych toksycznych substancji szkodliwych dla zdrowia oraz środowiska.

Możliwość odtwarzania treści w formacie HD

Ten monitor to wyświetlacz zapewniający wyjątkową jakość obrazu telewizyjnego o wysokiej rozdzielczości, w pełni przygotowanym do odbioru programów HD, na przykład, z obsługujących tę technologię dekoderów. Monitor HD oferuje wyższą jakość obrazu niż w przypadku trybu bez przeplotu (Progressive Scan), spełniając jednocześnie wymagające normy dotyczące wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości i obsługi wysokiej jakości sygnału wizyjnego przesyłanego za pomocą złączy analogowych VGA lub nieskompresowanych złączy cyfrowych DVI. Urządzenie obsługuje standard HDCP i umożliwia wyświetlanie obrazów w rozdzielczości 720p (1280 x 720p przy częstotliwości 50 oraz 60 Hz dla w trybie bez przeplotu) oraz 1080i (1920 x 1080i przy 50 i 60 Hz w trybie z przeplotem).

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie