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Produkcja zakończona
190S1CS/00
Ergonomiczny monitor zapewnia większą wydajność
Funkcje takie jak SmartImage, SmartContrast, SmartControl i TrueVision sprawiają, że ten energooszczędny monitor 190S1 dla firm zapewnia większą wydajność w pracy.
48 cm/19" panoramiczny S-line
Format 16:10
Regulacja pochylenia i obrotu ekranu to mechanizm wbudowany w podstawę monitora, dzięki czemu można go obracać oraz przechylać w przód lub w tył.
Monitory firmy Philips ze srebrnym certyfikatem EPEAT zapewniają bezpieczną pracę, dbałość o środowisko i znaczną oszczędność energii dzięki niskim emisjom gazów cieplarnianych przyczyniających się do pogłębiania zmian klimatu. Program EPEAT pomaga klientom w ocenie, porównywaniu i wyborze monitora na podstawie 51 kryteriów środowiskowych opracowanych przez amerykańską agencję ds. ochrony środowiska EPA. Srebrny certyfikat EPEAT jest ważny tylko wtedy, gdy firma Philips dokona odpowiedniej rejestracji danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim państwie, wejdź na stronę www.epeat.net.
Podwójne wejście oferuje złącza obsługujące analogowe sygnały wejściowe VGA oraz cyfrowe DVI.
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