Srebrny certyfikat EPAT zapewnia mniejszy negatywny wpływ na środowisko naturalne

Monitory firmy Philips ze srebrnym certyfikatem EPEAT zapewniają bezpieczną pracę, dbałość o środowisko i znaczną oszczędność energii dzięki niskim emisjom gazów cieplarnianych przyczyniających się do pogłębiania zmian klimatu. Program EPEAT pomaga klientom w ocenie, porównywaniu i wyborze monitora na podstawie 51 kryteriów środowiskowych opracowanych przez amerykańską agencję ds. ochrony środowiska EPA. Srebrny certyfikat EPEAT jest ważny tylko wtedy, gdy firma Philips dokona odpowiedniej rejestracji danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim państwie, wejdź na stronę www.epeat.net.