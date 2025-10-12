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Produkcja zakończona
190V3AB5/00
V-line
48,3 cm (19")
Monitor jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne. Mogą znajdować się z przodu, na dole, na górze, z tyłu itp., w zależności od modelu i konstrukcji urządzenia.
Potrzebujesz płaskiego wyświetlacza LCD o największym kontraście i najżywszych obrazach? Połączenie zaawansowanej obróbki sygnału wideo i wyjątkowej technologii przyciemnianego podświetlenia zapewnia niezwykle żywy obraz. Kontrast SmartContrast pozwala uzyskać większy kontrast dzięki doskonałemu poziomowi czerni oraz wiernie odwzorowanym cieniom i ciemnym kolorom, zapewniając jasny, naturalny obraz.
SmartControl Lite to oprogramowanie sterujące monitora GUI oparte o ikony 3D następnej generacji. Umożliwia ono dostosowanie większości parametrów monitora, takich jak kolor, jasność, kalibracja ekranu, multimedia, zarządzanie danymi użytkownika itp. za pomocą myszy.
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