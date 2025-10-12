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  • Ciesz się wspaniałym obrazem o żywych kolorach
  • Ciesz się wspaniałym obrazem o żywych kolorach
  • Ciesz się wspaniałym obrazem o żywych kolorach
  • Ciesz się wspaniałym obrazem o żywych kolorach
  • Ciesz się wspaniałym obrazem o żywych kolorach
  • Ciesz się wspaniałym obrazem o żywych kolorach

Produkcja zakończona

Monitor LCD

190V3AB5/00

Ciesz się wspaniałym obrazem o żywych kolorach
Ciesz się żywym obrazem LCD dzięki temu atrakcyjnemu monitorowi z błyszczącą obudową i głośnikiem stereo. To świetny wybór!
Poznaj wszystkie korzyści

z dźwiękiem stereofonicznym

Ciesz się wspaniałym obrazem o żywych kolorach

  • V-line

  • 48,3 cm (19")

Wbudowane głośniki to dźwięk bez bałaganu na biurku

Monitor jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne. Mogą znajdować się z przodu, na dole, na górze, z tyłu itp., w zależności od modelu i konstrukcji urządzenia.

SmartContrast 10 000 000:1 zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów

SmartContrast 10 000 000:1 zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów

Potrzebujesz płaskiego wyświetlacza LCD o największym kontraście i najżywszych obrazach? Połączenie zaawansowanej obróbki sygnału wideo i wyjątkowej technologii przyciemnianego podświetlenia zapewnia niezwykle żywy obraz. Kontrast SmartContrast pozwala uzyskać większy kontrast dzięki doskonałemu poziomowi czerni oraz wiernie odwzorowanym cieniom i ciemnym kolorom, zapewniając jasny, naturalny obraz.

Łatwe dostrajanie parametrów wyświetlania dzięki SmartControl Lite

SmartControl Lite to oprogramowanie sterujące monitora GUI oparte o ikony 3D następnej generacji. Umożliwia ono dostosowanie większości parametrów monitora, takich jak kolor, jasność, kalibracja ekranu, multimedia, zarządzanie danymi użytkownika itp. za pomocą myszy.

Specyfikacja techniczna

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie