SmartContrast 10 000 000:1 zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów

Potrzebujesz płaskiego wyświetlacza LCD o największym kontraście i najżywszych obrazach? Połączenie zaawansowanej obróbki sygnału wideo i wyjątkowej technologii przyciemnianego podświetlenia zapewnia niezwykle żywy obraz. Kontrast SmartContrast pozwala uzyskać większy kontrast dzięki doskonałemu poziomowi czerni oraz wiernie odwzorowanym cieniom i ciemnym kolorom, zapewniając jasny, naturalny obraz.